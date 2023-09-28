الخميس 28 أيلول 2023
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منتخب السلة يتغلب على البحرين ويعزز صدارته في "الألعاب الآسيوية"

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لاعب المنتخب الوطني رونديه جيفرسون يسجل "دنك ساحق" في سلة البحرين - (من المصدر)
عمان- مضى المنتخب الوطني الأول للرجال لكرة السلة، في صدارة مجموعته الثالثة بدورة الألعاب الآسيوية، بفوزه على نظيره المنتخب البحريني بنتيجة 84-60 (النصف الأول 45-26)، في لقاء جمعهما أمس على صالة الألعاب الرياضية بمركز هانغتشو الأولمبي في الصين، لحساب مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.اضافة اعلان
ويختتم المنتخب الوطني مشواره في دور المجموعات بمواجهة المنتخب الفلبيني عند الساعة 12:30 من ظهر يوم غد في صالة الألعاب الرياضية، حيث سينتقل الفائز من هذه المواجهة للدور ربع النهائي بشكل مباشر، فيما يلعب الخاسر بالملحق التأهيلي.
ويتصدر "صقور الأردن" جدول ترتيب فرق مجموعته برصيد 4 نقاط، متقدما بأفضلية فارق السلات عن المنتخب الفلبيني، الذي يأتي ثانيا بالرصيد النقطي نفسه بعد فوزه على تايلند (87-72)، فيما جاءت البحرين وتايلند بالمركزين الثالث والرابع تواليا برصيد نقطتين لكل فريق من خسارتين.
ووفقا لنظام البطولة، يتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي بشكل مباشر، فيما يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثاني والثالث في المجموعات الأربع مع بعضهما بعضا طبقا لنظام "الكروس" ضمن الدور التأهيلي للدور ذاته.
الأردن 84 البحرين 60 
جدد المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص، اعتماده على فريدي إبراهيم في صناعة الألعاب وتدوير الكرة مع سامي بزيع والمجنس رونديه جيفرسون، وتواجد المجنس جون بوهانون إلى جانب أحمد الدويري لتأمين منطقة العمق، فيما بدأ الإسباني ريكارد كاساس المدير الفني لـ"الأحمر" البحريني، اللقاء معتمدا على الخماسي؛ محمد أمير وعلي جابر ومصطفى حسين وميثم جميل والمجنس ديفون دوايني.
وكشر المنتخب الوطني عن أنيابه في الفترة الأولى، التي نوع فيها من خياراته الهجومية بتألق جيفرسون والدويري في التسجيل والمتابعة، ليتقدم بالربع الأول (28-8)، ثم دخل لاعبو المنتخب البحريني في أجواء المباراة ليحسموا الفترة الثانية (18-17)، لكن ذلك لم يمنع لاعبي المنتخب الوطني من التقدم في النصف الأول (45-26).
وفرض "صقور الأردن" أسلوب لعبه على الفترة الثالثة، ليعزز تقدمه بعد حسمه نتيجة الفترة (22-17)، ورغم اعتماد المدير الفني وسام الصوص على البدلاء في أغلب فترات الربع الأخير، إلا أنهم تعادلوا (17-17)، ليفوز المنتخب الوطني في النتيجة النهائية للمباراة بفارق 24 نقطة (84-60). 
وبرز لاعب المنتخب الوطني أحمد الدويري في اللقاء محققا "الدبل دبل" بتسجيله 17 نقطة مع 13 متابعة و7 تمريرات وسرقتين للكرة و3 بلوك شوت بفاعلية 29، يليه المجنس جون بوهانون بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 14 نقطة و10 متابعات وتمريرتين وسرقتين للكرة و3 بلوك شوت بفاعلية 22، ثم المجنس رونديه جيفرسون بتسجيله 17 نقطة مع 4 متابعات وتمريرتين و3 ستيل بفاعلية 19.
وبلغت نسبة نجاح التسجيل العام للاعبي المنتخب الوطني 48 % (30 من 62) مقابل 28 % للبحرين (19 من 69)، كما بلغت نسبة نجاح تسجيل المنتخب الوطني من داخل القوس 56 % (23 من 41) مقابل 24 % للبحرين (9 من 37)، و33 % من خارج القوس (7 من 21) مقابل 31 % (10 من 32)، و61 % من خط الرميات الحرة (17 من 28) مقابل 80 % للبحرين (12 من 15).
وقام المنتخب الوطني بإجمالي 52 متابعة (36 دفاعية و16 هجومية) مقابل 41 للبحرين (25 دفاعية و16 هجومية)، فيما سجل "صقور الأردن" 23 نقطة من استثمار حالات التيرن أوفر مقابل 7 للبحرين، و10 نقاط من الفرصة الثانية مقابل 5 نقاط، و20 نقطة من الفاست بريك مقابل 8 نقاط للبحرين، التي ظهرت فاعلية دكة بدلائها بإضافة 20 نقطة مقابل 17 نقطة لـ"بنش" المنتخب الوطني.
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