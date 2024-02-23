الجمعة 23 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

منتخب السلة يتفوق على فلسطين ضمن تصفيات نهائيات كأس آسيا

من مباراة المنتخب الوطني لكرة السلة مع نظيره المنتخب الفلسطيني
من مباراة المنتخب الوطني لكرة السلة مع نظيره المنتخب الفلسطيني

  تفوق المنتخب الوطني لكرة السلة، على نظيره المنتخب الفلسطيني في المبارة التي جرت بينهما اليوم الجمعة في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.

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وتفوق المنتخب في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من النافذة الأولى عن مباريات المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا "السعودية 2025"، ب 63 نقطة مقابل 46.


ويخوض المنتخب الجولة الثانية من البطولة يوم الإثنين المقبل بلقاء المنتخب السعودي في مدينة جدة السُّعُودية.


وكان المنتخب الوطني شارك أخيراً في بطولة قطر الدولية الودية استعداداً للتصفيات.--(بترا)

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