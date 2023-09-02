منتخب السلة يختتم مشواره المونديال بالخسارة من المكسيك

خالد تيسير العميري

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موفد اتحاد الإعلام الرياضيمانيلا – اختتم المنتخب الوطني الأول لكرة السلة مشواره في نهائيات كأس العالم لكرة السلة بالخسارة من المنتخب المكسيكي بنتيجة 80-93 (النصف الأول 43-43)، في لقاء جمعهما اليوم بصالة "مول أوف آسيا أرينا" بالعاصمة الفلبينية مانيلا، ضمن ختام مباريات الأدوار الترتيبية 17 إلى 32.وبدأ المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص، اللقاء معتمدا على مالك كنعان في صناعة الألعاب بدلا من فريدي إبراهيم، الذي غاب عن كشف المباراة بسبب الإصابة، وبإسناد من سامي بزيع والمجنس رونديه جيفرسون حول القوس، مع تولي زين النجداوي وأحمد الدويري مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين، فيما اعتمد المدير الفني للمنتخب المكسيكي عمر كوينتيرو على الخماسي، بول ستول وباكو كروز وفابيان خايمس وغابرييل هيرون ويوشوا إيبارا.افتتح جيفرسون التسجيل للمنتخب الوطني بنقطتين من رميتين حرتين، ليرد هيرون بسلتين ثلاثيتين وواحدة من اختراق هجومي ومثلها لكروز (10-2)، ما دفع مدرب "الصقور" لطلب وقت مستقطع من أجل إعادة ترتيب أوراقه، ومعه تحسن شكل أداء المنتخب رغم سلتي إيبارا ونقطة هيرون، ليسجل الدويري وحمارشة وهاشم ثلاث سلات من المسافة المتوسطة مع ثلاثية لجيفرسون (11-15)، ليأتي الدور على مدرب المكسيك كوينتيرو لطلب وقت مستقطع مع العودة القوية للصقور، ليسجل خايمس وايبارا من المحاور كافة، قبل أن يرد جيفرسون والدويري بسلات من "دنكات عنيفة" مع سلة للحمارشة من "الفاست بريك" لتنتهي الفترة الأولى بالتعادل (24-24).وتبادل الفريقان التسجيل مع بداية الفترة الثانية من المسافة المتوسطة وخط الرميات الحرة، فسجل كروز سلة مع نقطتين من رميتين حرتين، فيما كان هاشم عباس وشاهر يسجلان بنفس الطريقة، ليستمر التعادل (28-28)، ثم تبادل غوتيريز وشاهر التسجيل من المسافة البعيدة، ومع تواصل فصول الإثارة انتهى النصف الأول بالتعادل (43-43) بعد التعادل في نتيجة الفترة الثانية (19-19).وبلغت الإثارة ذروتها في الفترة الثالثة، التي استهلها جيفرسون بسلة مع نقطة من رمية اضافية، ليرد ستول بسلة ثلاثية، ثم اضاف أبو حواس نقطة من رمية حرة ومثلها لجيفرسون من "تيكنيكال فاول" على إيبارا، ومع تبادل عملية التسجيل، كان بزيع يطرق سلة المكسيك بسلتين من المسافة البعيدة، وجدت ردا سريعا من هيرون وستول، وأمام الأفضلية النسبية للمكسيك، نجحت كتيبة المدرب كوينتيرو بكسر التعادل والتقدم في النتيجة الإجمالية (68-65) بعد حسمهم الفترة (25-22).وعلى إيقاع سلة لجيفرسون من داخل القوس انطلقت الفترة الرابعة، ليرد ستول بسلة من المسافة البعيدة مع نقطتين من رميتين حرتين، وهي المسافة التي عاد جيفرسون ليسجل منها نقطتين للصقور، قبل أن يقلص كنعان الفارق إلى نقطة بإضافته سلة ثلاثية (72-73)، ثم جاء الدور على هاشم عباس ليسجل من "الفاست بريك" مع نقطتين من رميتين حرتين للدويري، ليرد ايبارا بسلتين من متابعتين هجوميتين مع سلة لكروز (79-76)، ما دفع الصوص مجددا لطلب وقت مستقطع، لكن المكسيك استطاعت حسم النتيجة النهائية (93-80)، بفوزها في الفترة الأخيرة (25-15).