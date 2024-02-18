منتخب السلة يختتم مشواره في بطولة قطر بالخسارة أمام أفريقيا الوسطى

خالد تيسير العميري

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عمان– اختتم المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، مشواره في بطولة قطر الدولية الودية بالخسارة أمام نظيره منتخب أفريقيا الوسطى بنتيجة 65-68 (النصف الأول 32-27)، وذلك في لقاء جمعهما أمس بصالة لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن دور تحديد المراكز.وينتظر أن تعود بعثة المنتخب الوطني في وقت لاحق من اليوم، تمهيدا لاستئناف التدريبات المحلية، بانتظار التحاق لاعب الارتكاز أحمد الدويري المحترف في صفوف شاجداش بودروم سبور التركي والمجنس الأميركي رونديه جيفرسون.وتضم قائمة المنتخب الوطني المدرب وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان والإسباني اغناسيو رودريغيز ومدرب اللياقة البدنية أحمد سمير والمعالج حسن برهومة ومدير المنتخبات الوطنية محمد الدباس ومدير تطوير المنتخبات الوطنية مروان معتوق، إلى جانب اللاعبين: محمد شاهر وأشرف الهندي وأمين أبو حواس وهاشم عباس وأحمد حمارشة ويوسف أبو وزنة ومالك كنعان ومحمود الهزايمة وروحي الكيلاني وعبدالله شتات وأحمد حموري وفريدي إبراهيم.وتأتي مشاركة "صقور الأردن" ببطولة قطر في إطار تحضيراته لخوض منافسات النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2025، حيث يبدأ مشواره بمواجهة المنتخب الفلسطيني عند الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة المقبلة في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، قبل أن يحل "صقور الأردن" ضيفا ثقيلا على شقيقه المنتخب السعودي عند الساعة 7:30 من مساء يوم الإثنين 26 من الشهر الحالي في صالة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة.أفريقيا الوسطى 68 الأردن 65أجرى المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص تعديلا على الخماسي الأساسي، حيث تولى مالك كنعان صناعة اللعب بدلا من فريدي ابراهيم بإسناد من أمين أبوحواس وعبدالله شتات حول القوس، مع تولي أحمد حمارشة ومحمد شاهر مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين، فيما اعتمد مدرب افريقيا الوسطى ويلفريد بوكوبو على الخماسي، ياسر كامايينغي وآلن دوكوسي وميتسون نامباي واوميجا ناغيفي وجيمي دجيمبراباي.وتبادل الفريقان التسجيل في الفترة الأولى، التي حسمها المنتخب الوطني (15-13) مع فاعلية شاهر والحمارشة تحت السلتين، وعمد الصوص إلى تطبيق مبدأ المداورة في الفترة الثانية التي برز فيها روحي الكيلاني والهزايمة وأبو حواس، ليعزز المنتخب الوطني تقدمه في النصف الأول (32-27) بعدما حسم الفترة الثانية (17-14).وارتفع مستوى الانسجام بين لاعبي المنتخب الوطني في الفترة الثالثة، مع سرعة التحول الهجومي والدفاعي بوجود أبو حواس وفريدي وشاهر وشتات والحمارشة، ليواصل المنتخب الوطني تقدمه في النتيجة الإجمالية (50-45) رغم تساوي كفة الفريقين في الفترة الثالثة (18-18).وارتفع مستوى الإثارة في الفترة الأخيرة، التي تبادل فيها لاعبو الفريقين التسجيل من المحاور كافة، لكن اللحظات الأخيرة ابتسمت للاعبي افريقيا الوسطى، لتفوز في النتيجة النهائية للمباراة بفارق ثلاث نقاط (68-65) بعدما تفوقت بالفترة الرابعة (23-15).وبرز محمد شاهر في اللقاء من جانب لاعبي المنتخب الوطني بتسجيله 21 نقطة و10 متابعات "الدبل دبل" وتمريرة حاسمة وستيل وبلوك شوت بفاعلية 23، فيما كان آلن دوكوسي اللاعب الأبرز من جانب أفريقيا الوسطى بتسجيله 16 نقطة و15 متابعة "الدبل دبل" و4 تمريرات حاسمة وسرقتين للكرة و2 بلوك شوت بفاعلية 23.