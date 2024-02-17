الأحد 18 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

منتخب السلة يخسر أمام مصر ويواجه أفريقيا الوسطى ببطولة قطر الدولية

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المنتخب الوطني الأول لكرة السلة - (من المصدر)
عمان – تلقى المنتخب الوطني الأول للرجال بكرة السلة، خسارته الثانية في بطولة قطر الدولية الودية أمام نظيره المنتخب المصري بنتيجة 58-95 (النصف الأول 27-46)، وذلك في لقاء جمعهما أمس بصالة لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن ختام مباريات الدور الأول.اضافة اعلان
ومع ختام مباريات الدور الأول، يجمع الدور الثاني بين الفرق المتنافسة في كل مركز مقابل لها بين فرق المجموعة الأخرى، علما بأن هذا الدور سيكون موجها، بحيث لا تلتقي منتخبات المجموعة الواحدة والمتنافسة في تصفيات كأس آسيا مع بعضها بعضا خلال البطولة الدولية.
ويلتقي المنتخب الوطني مع افريقيا الوسطى عند الساعة 6 من مساء اليوم في صالة “لوسيل” ضمن دور تحديد المراكز، وتسبقها مواجهة البحرين والسعودية الساعة 4 مساء، فيما يلعب المنتخبان المصري والقطري الساعة 8 مساء على لقب البطولة، وهو اللقاء المنتظر الذي سيتم بثه عبر قناة الإتحاد القطري لكرة السلة على موقع التواصل الإجتماعي (يوتيوب) بتعليق الزميل الأردني سامر طه، وذلك نظير كفاءته العالية.
وكان المنتخب الوطني للرجال قد استهل مشواره في البطولة الدولية بقطر بالخسارة أمام البحرين (73-82)، كما شهدت مباريات الدور الأول فوز؛ قطر على منتخبي البحرين (71-69) وافريقيا الوسطى (74-71) ومصر على البحرين (83-64) وافريقيا الوسطى على السعودية (78-73).
مصر 95 الأردن 58
اعتمد مدرب المنتخب الوطني وسام الصوص على فريدي ابراهيم في ضبط تحركات أمين أبو حواس وأشرف الهندي حول القوس وبإسناد من هاشم عباس ومحمد شاهر تحت السلتين، فيما بدأ الألماني هنريك رودل اللقاء معتمدا على الخماسي، سيف هنداوي وخالد عبدالناصر وأنس أسامة وكريم الجيزاوي وأحمد ريحان.
وجاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين مع تبدالها التسجيل من المحاور كافة، ليتقدم المنتخب المصري (21-16)، ثم بسط “الفراعنة” افضليتهم وارهقوا سلة “صقور الأردن” بسلات عبد الناصر وريحان ورفعت وهنداوي، ليتقدموا في النصف الأول (46-27)، بعدما حسموا الفترة الثانية (25-11).
وعمد الجهاز الفني للمنتخب الوطني على المداورة بين اللاعبين في الفترة الثالثة ومنح الشباب، محمود الهزايمة وروحي الكيلاني وعبدالله شتات فرصة خوض دقائق لعب أكبر بالتناوب مع شاهر وفريدي، لكن المنتخب المصري واصل اللعب بثقله الهجومي ليعزز تقدمه في النتيجة الإجمالية (70-41) بعدما حسم الفترة الثالثة (24-14). ولم تتبدل الصورة كثيرا في الفترة الأخيرة، ليفوز “الفراعنة” في النتيجة النهائية (95-58) بعدما حسموا الفترة الرابعة لصالحهم (25-17).
وبرز فريدي ابراهيم في اللقاء من جانب لاعبي المنتخب الوطني بتسجيله 22 نقطة و3 متابعات وتمريرتين بفاعلية 14، فيما كان باتريك يوسف اللاعب الأبرز من جانب مصر بتسجيله 9 نقاط و11 متابعة وتمريرة بفاعلية 15.
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