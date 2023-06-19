منتخب السلة يغلب شباب ليتوانيا في رحلة التحضير لكأس العالم

خالد تيسير العميري

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عمان – تغلب المنتخب الوطني الأول للرجال بكرة السلة، على مضيفه منتخب ليتوانيا للشباب تحت 20 عاما بنتيجة (64-60)، في لقاء جمعهما أول من أمس بقاعة “بيرستوناس”، ضمن تحضيرات “صقور الأردن” لخوض النسخة التاسعة عشرة من نهائيات كأس العالم 2023 في اليابان والفلبين وأندونيسيا “استضافة مشتركة”، في الفترة من 25 آب (أغسطس) إلى 10 أيلول (سبتمبر) المقبلين.ويقيم المنتخب الوطني معسكرا قصيرا في ليتوانيا، يمتد حتى السادس والعشرين من الشهر الحالي، حيث سيلتقي وديا مع فريق جامعة VMU يوم بعد غد، على أن يختتم مبارياته في المعسكر بمواجهة متجددة مع منتخب ليتوانيا للشباب، الذي يتحضر بدوره لخوض نهائيات بطولة أوروبا.وتضم قائمة المنتخب الوطني المتواجدة في معسكر ليتوانيا كلا من: المدير الفني وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان وعبدالله أبو قورة ومسؤول الإحصائيات الإسباني اغناسيو ومدرب اللياقة أحمد سمير والمعالج حسن برهومة ومدير المنتخبات الوطنية محمد الدباس، إلى جانب 12 لاعبا، وهم: زيد عباس وأحمد حمارشة ومحمد شاهر ويوسف أبو وزنة ومالك كنعان وسامي بزيع وأشرف الهندي وفادي قرمش ومحمود الهزايمة وأحمد الحموري وفريدي إبراهيم وأمين أبو حواس.وكان المنتخب الوطني، خاض مباراة ودية خلال معسكره الأخير مع المنتخب اليوناني للشباب تحت 20 عاما، وأقيمت في قاعة “نيكوس جاليس” بالعاصمة “أثينا” وخسرها بنتيجة (58-62) آنذاك، في إطار تحضيرات شباب اليونان أيضا لخوض بطولة أوروبا التي تقام على أرضهم، بالفترة من 8 إلى 16 تموز (يوليو) المقبل.ومن المقرر أن يخضع لاعبو “الصقور” إلى إجازة قصيرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في الفترة من 27 حزيران (يونيو) الحالي إلى 2 تموز (يوليو) المقبل، قبل أن يتوجه بعدها إلى الجزء الشمالي من القارة الأميركية لخوض معسكر في كندا بالفترة من 3 إلى 11 تموز (يوليو) المقبل، ويتخلله خوض 5 مباريات ودية، بحيث يلتقي مع جامعة تورنتو والمنتخب الكندي تحت 23 عاما وفريق منتخبات الدوري الأفريقي وفريق دوري النخبة الكندي (نياغارا – أسود النهر) وفريق المحترفين الأجانب في دوري النخبة، وغالبيتهم من الجنسية الأميركية.وكانت قرعة كأس العالم، أسفرت عن وقوع المنتخب الوطني بالمجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات، الولايات المتحدة واليونان ونيوزيلندا، حيث سيستهل “الصقور” مشواره في المونديال يوم السبت 26 آب (أغسطس) المقبل، بمواجهة اليونان عند الساعة 11:45 ظهرا بتوقيت الأردن، ثم يلتقي نيوزيلندا يوم الإثنين 28 منه بالتوقيت نفسه، على أن يختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة الولايات المتحدة يوم الأربعاء 30 من الشهر ذاته عند الساعة 11:40 ظهرا، علما بأن المنتخب الوطني سيخوض مبارياته كافة في صالة “مول أوف آسيا أرينا” بالعاصمة الفلبينية مانيلا.