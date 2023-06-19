الثلاثاء 20 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

منتخب السلة يغلب شباب ليتوانيا في رحلة التحضير لكأس العالم

1687167305752219300
لاعب المنتخب الوطني أحمد الحموري يتجه للتسجيل بسلة منتخب ليتوانيا للشباب - (من المصدر)
عمان – تغلب المنتخب الوطني الأول للرجال بكرة السلة، على مضيفه منتخب ليتوانيا للشباب تحت 20 عاما بنتيجة (64-60)، في لقاء جمعهما أول من أمس بقاعة “بيرستوناس”، ضمن تحضيرات “صقور الأردن” لخوض النسخة التاسعة عشرة من نهائيات كأس العالم 2023 في اليابان والفلبين وأندونيسيا “استضافة مشتركة”، في الفترة من 25 آب (أغسطس) إلى 10 أيلول (سبتمبر) المقبلين.اضافة اعلان
ويقيم المنتخب الوطني معسكرا قصيرا في ليتوانيا، يمتد حتى السادس والعشرين من الشهر الحالي، حيث سيلتقي وديا مع فريق جامعة VMU يوم بعد غد، على أن يختتم مبارياته في المعسكر بمواجهة متجددة مع منتخب ليتوانيا للشباب، الذي يتحضر بدوره لخوض نهائيات بطولة أوروبا.
وتضم قائمة المنتخب الوطني المتواجدة في معسكر ليتوانيا كلا من: المدير الفني وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان وعبدالله أبو قورة ومسؤول الإحصائيات الإسباني اغناسيو ومدرب اللياقة أحمد سمير والمعالج حسن برهومة ومدير المنتخبات الوطنية محمد الدباس، إلى جانب 12 لاعبا، وهم: زيد عباس وأحمد حمارشة ومحمد شاهر ويوسف أبو وزنة ومالك كنعان وسامي بزيع وأشرف الهندي وفادي قرمش ومحمود الهزايمة وأحمد الحموري وفريدي إبراهيم وأمين أبو حواس.
وكان المنتخب الوطني، خاض مباراة ودية خلال معسكره الأخير مع المنتخب اليوناني للشباب تحت 20 عاما، وأقيمت في قاعة “نيكوس جاليس” بالعاصمة “أثينا” وخسرها بنتيجة (58-62) آنذاك، في إطار تحضيرات شباب اليونان أيضا لخوض بطولة أوروبا التي تقام على أرضهم، بالفترة من 8 إلى 16 تموز (يوليو) المقبل.
ومن المقرر أن يخضع لاعبو “الصقور” إلى إجازة قصيرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في الفترة من 27 حزيران (يونيو) الحالي إلى 2 تموز (يوليو) المقبل، قبل أن يتوجه بعدها إلى الجزء الشمالي من القارة الأميركية لخوض معسكر في كندا بالفترة من 3 إلى 11 تموز (يوليو) المقبل، ويتخلله خوض 5 مباريات ودية، بحيث يلتقي مع جامعة تورنتو والمنتخب الكندي تحت 23 عاما وفريق منتخبات الدوري الأفريقي وفريق دوري النخبة الكندي (نياغارا – أسود النهر) وفريق المحترفين الأجانب في دوري النخبة، وغالبيتهم من الجنسية الأميركية.
وكانت قرعة كأس العالم، أسفرت عن وقوع المنتخب الوطني بالمجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات، الولايات المتحدة واليونان ونيوزيلندا، حيث سيستهل “الصقور” مشواره في المونديال يوم السبت 26 آب (أغسطس) المقبل، بمواجهة اليونان عند الساعة 11:45 ظهرا بتوقيت الأردن، ثم يلتقي نيوزيلندا يوم الإثنين 28 منه بالتوقيت نفسه، على أن يختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة الولايات المتحدة يوم الأربعاء 30 من الشهر ذاته عند الساعة 11:40 ظهرا، علما بأن المنتخب الوطني سيخوض مبارياته كافة في صالة “مول أوف آسيا أرينا” بالعاصمة الفلبينية مانيلا.
1687164722052164200

الصوص: راض عن معسكر اليونان.. والدوري لا يلبي طموحات التحضير للمونديال منذ5 ساعة

1687165501482183800

خطوات الحسين إربد تعيد هيبة اللون الأصفر للمدرجات منذ5 ساعة

7410

"النشامى" يقلب الطاولة على جامايكا في ختام معسكره النمساوي منذ5 ساعة

tbl_articles_article_27723_986664cf8a6-5936-49aa-a503-aee756502ffd

لمن يعاني التهاب المفاصل.. أغذية عليك تجنب تناولها منذ5 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1687186098743147000

إسبانيا تحتفي بلقب دوري الأمم.. وكرواتيا تشد من أزر مودريتش

منذ5 ساعة
1687186421953187600

ووكر قد يستمر مع مانشستر سيتي.. ويونايتد يسعى وراء هوبلوند

منذ5 ساعة
1687171106432368500

"الأولمبي" في غرب آسيا.. فرصة لتعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات

منذ5 ساعة
حلبة مصارعة

تسمية زريقات رئيسا للجنة الفنية للمصارعة في الدورة العربية

منذ5 ساعة
014175

منتخبا السلة 3×3 يستهلان مشوارهما في "دوري الأمم" اليوم

منذ5 ساعة
1687090903490921400

تنوع حلبات سباقات السيارات يثري الحركة السياحية

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إلى متى ستحتمل الضفة الغربية؟

ماهر أبو طير |اليوم

تشوهات الطرق!

محمود الخطاطبة |اليوم

جنين.. وأسئلة "وحدة الساحات"

د.أحمد جميل عزم |اليوم
سلامة الدرعاوي

وهم "اقتصاديات الكازينو"

سلامة الدرعاوي |اليوم

نفاق رياضي!

خالد خطاطبة |اليوم

المواقيت الدستورية لانتخاب الرئيس اللبناني

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
سياح ينظرون إلى مجمع الأقصى من على جبل الزيتون في القدس المحتلة – (أرشيفية)

خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس

ترجمات | منذ5 ساعة
1687080390780478700

56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية‏

ترجمات |18 حزيران 2023
1687080390730478500

أميركا تتخلف بينما يحتضن الشرق الأوسط حقبة جيوسياسية جديدة

ترجمات |18 حزيران 2023
الرئيس جورج دبليو بوش في مخبأ قيادة قاعدة أفوت الجوية، 11 أيلول (سبتمبر) 2001 – (المصدر)

الولايات المتحدة في خضم انحدار إمبريالي غير استثنائي‏

ترجمات |17 حزيران 2023
لماذا لم يتحالف باقي العالم مع الغرب ضد روسيا؟

لماذا لم يتحالف باقي العالم مع الغرب ضد روسيا؟

ترجمات |14 حزيران 2023
محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي

ماذا بعد بالنسبة لـ"حميدتي"؟‏

ترجمات |13 حزيران 2023
 