منتخب السلة يقص شريط افتتاح بطولة كأس الملك بمواجهة البرتغال اليوم

خالد تيسير العميري

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عمان – يفتتح المنتخب الوطني الأول للرجال بكرة السلة، مشواره في النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس الملك عبدالله الثاني لكرة السلة، بمواجهة المنتخب البرتغالي عند الساعة الثامنة من مساء اليوم في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.ويسبق هذه المواجهة، إقامة مباراة تجمع بين منتخبي المكسيك وأنغولا عند الساعة السادسة مساء في نفس المكان، حيث تأتي هذه البطولة في إطار جولة التحضيرات التي يجريها “صقور الأردن”، تأهبا لخوض نهائيات كأس العالم لكرة السلة 2023، والتي تقام في الفلبين واليابان وأندونيسيا “استضافة مشتركة” في الفترة من 25 آب “أغسطس” الحالي إلى 10 أيلول “سبتمبر” المقبل.والتقى المنتخب الوطني مع البرتغال مؤخرا، وتحديدا يوم 28 تموز (يوليو) الماضي في بطولة كأس البرتغال الدولية الودية، وخسر اللقاء بنتيجة (70-75)، فيما سبق للمنتخب الوطني أن التقى مع المنتخب الملقب بـ “الملاحين” يوم 24 تموز (يوليو) من العام 2010 في مباراة ودية أيضا، وفاز بها المنتخب الوطني آنذاك بنتيجة (64-55).ويغيب المنتخب البرتغالي عن بطولة كأس العالم 2023، بعد أن أخفق في مشواره بالتصفيات الأوروبية، ويحتل المركز 54 عالميا و29 أوروبيا برصيد 204 نقاط.وتستأنف مباريات البطولة يوم غد بإقامة مباراتين، حيث تلتقي البرتغال مع المكسيك الساعة السادسة مساء، فيما يستقبل المنتخب الوطني نظيره الأنغولي عند الساعة 8 مساء، ثم تخضع الفرق المشاركة لاستراحة في اليوم التالي، قبل أن تختتم فعاليات البطولة الدولية بإقامة مواجهتي البرتغال وأنغولا الساعة 6 من مساء الإثنين المقبل، فيما يخوض “صقور الأردن” مواجهة تاريخية مع المكسيك عند الساعة 8 مساء.وتضم قائمة المنتخب الوطني 15 لاعبا، وهم: المجنس الأميركي رونداي هوليس جيفرسون وأحمد الدويري وزيد عباس وسامي بزيع وأمين أبو حواس وفريدي إبراهيم وأحمد حمارشة وفادي قرمش وأحمد الحموري ومحمود الهزايمة ويوسف أبو وزنة ومالك كنعان وأمير عيد وهاشم عباس وأشرف الهندي، بقيادة المدير الفني وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان وعبدالله أبو قورة والإسباني اغناسيو.وأسفرت قرعة المونديال عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات، الولايات المتحدة واليونان ونيوزيلندا، حيث سيستهل “الصقور” مشواره في المونديال يوم السبت 26 آب (أغسطس) المقبل بمواجهة اليونان عند الساعة 11:45 ظهرا بتوقيت الأردن، ثم يلتقي نيوزيلندا يوم الإثنين 28 منه بالتوقيت نفسه، على أن يختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة الولايات المتحدة يوم الأربعاء 30 من الشهر ذاته عند الساعة 11:40 ظهرا، علما بأن المنتخب الوطني سيخوض مبارياته كافة في صالة “مول أوف آسيا أرينا” بالعاصمة الفلبينية مانيلا.