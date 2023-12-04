منتخب السيدات يتطلع لتجديد فوزه على أبو ظبي

مهند جويلس

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عمان - يتطلع المنتخب الوطني لكرة القدم السيدات، إلى تحقيق فوزه الثاني على منافسه فريق أبو ظبي الإماراتي، في مباراة ودية تجمعها اليوم عند الساعة الرابعة عصرا على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب.ويمني المنتخب الوطني النفس بتسجيل فوز معنوي جديد خلال فترة التوقف الدولية الحالية المعتمدة من "فيفا"، بعد أن تغلب على الفريق ذاته السبت الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدف، علما بأن المباراة لا تدخل ضمن التصنيف نظرا لأن المنافس ليس منتخبا دوليا.وطلب المدير الفني للمنتخب الوطني ماهر أبو هنطش، عدم تصوير المباريات حفاظا على خطة المنتخب وأسلوب لعبه قبل خوض بطولة غرب آسيا خلال شهر شباط (فبراير) من العام المقبل، حيث يتطلع إلى الحفاظ على اللقب الذي توج به المنتخب العام الماضي، وهو الذي يحمل الرقم القياسي بتتويجه بخمسة ألقاب من أصل 7 بطولات سابقة.وقدم المنتخب أداء جيدا في مباراته الأولى أمام منافس يضم في صفوفه عددا من اللاعبات الأجنبيات اللواتي يتمتعن بإمكانيات فنية عالية، على الرغم من إراحة بعض لاعبات المنتخب اللواتي يحجزن باستمرار المقعد الأساسي، وسجلت حينها ثلاثية المنتخب كل من: آية المجالي، مي سويلم وميساء جبارة.ويجري المنتخب تدريباته بحضور جميع المحترفات في الخارج وعددهن 10 لاعبات، إذ يعد التجمع الحالي الأول الذي يحضر به جميع اللاعبات تحت قيادة المدرب أبو هنطش، ما يمنحه فرصة التعرف بصورة أكبر إلى جميع اللاعبات، واختيار التوليفة المثلى في الاستحقاقات الرسمية المقبلة.وشهدت المباراة الماضية أمام أبو ظبي، مشاركة لاعبة فريق يونيون برلين الألماني سارة أبو صباح بصفة أساسية، بعد تألقها في الفترات الماضية بدوري الدرجة الأولى هناك، علما بأن أبو هنطش كان من أوائل المدربين الذين أشرفوا على اللاعبة إبان تواجدها مع منتخب الناشئات.وأجرى المدرب بعض التغييرات على مراكز اللعب بالنسبة لأكثر من لاعبة بهدف سد بعض الثغرات التي تواجه المنتخب لغياب أكثر من لاعبة بسبب الإصابة، وبهدف تطبيق بعض الخطط وتغييرها في اللقاء بحسب طبيعة المنافس.وتضم قائمة المنتخب للمباراة 26 لاعبة، وهن: شيرين الشلبي، ملك شنك، روند كساب، آية المجالي، نور المشايخ، هيا خليل، علياء حسن، رند أبو حسين، العنود غازي، نور زوقش، ليان العجارمة، ياسمين الأجرب، زينة حازم، لانا فراس، رزان الزاغة، تقى غازي، سارة أبو صباح، بانا البيطار، إيناس الجماعين، روزبهان فريج، جنى العيساوي، لين البطوش، مي سويلم، مايا العويسات، تالا البرغوثي، وميساء جبارة.وبدروه، يسعى أبو ظبي إلى رد الخسارة والظهور بصورة أقوى ومحاولة إحراج المنتخب الوطني على أرضه، وهو ما تعلم صعوبته المديرة الفنية للفريق سارة حسنين، نظرا للخبرات الكبيرة التي تتمتع بها لاعبات المنتخب الوطني مقارنة بلاعبات فريقها.ويضم الفريق الإماراتي في قائمته 22 لاعبة لمواجهة المنتخب، وهن: روضة المهيري، فاطمة الحوسني، روان الحمادي، عائشة عبد الرحمن، العنود خالد، يوجينيا كور، غنيمة راشد، رشيدة إبراهيم، دليلة زروقي، بريسيلا لارتي، مروة عبد الله، شما خميس، أجيمانج عسيريفي، طرفة الغافري، نادية حلوخما، لوريتا أفول، سيلينا نياما، فاديا طيفور، ليديا كرامبا، شهد خالد، فاطمة غلام وجين كروز.