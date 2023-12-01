منتخب السيدات يختبر قدراته الفنية بمواجهة أبو ظبي

مهند جويلس

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عمان - يختبر المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم، قدراته الفنية والبدنية، وذلك عندما يستقبل نادي أبو ظبي الإماراتي اليوم عند الساعة الرابعة عصرا على ستاد “البترا” بمدينة الحسين للشباب، في مباراة ودية ضمن فترة التوقف المعتمدة من الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”.ويأمل منتخب السيدات الظهور بصورة قوية وتحقيق فوز معنوي له في التجمع الحالي، في ظل حضور جميع اللاعبات اللواتي تم استدعاؤهن من قبل الجهاز الفني بقيادة المدرب ماهر أبو هنطش، علما بأن اللقاء يتجدد بين الطرفين على الملعب والتوقيت نفسه يوم الثلاثاء المقبل.ولم يلعب المنتخب الوطني في فترة التوقف الدولية الأخيرة بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بعد إلغاء مباراتيه الوديتين أمام نظيره هونغ كونغ، والاكتفاء بمباريات ودية مع فرق محلية، إضافة إلى عدم خوضه أي مباريات أخرى بالتجمع السابق بمنتصف شهر تموز (يوليو) الماضي، ما ساهم بتراجع المنتخب على سلم الترتيب العالمي بتصنيف الاتحاد الدولي الأخير للمركز 73 عالميا و13 آسيويا، وهبط للمركز الثاني على الصعيد العربي، خلف المنتخب المغربي صاحب المركز 58 عالميا بالوقت الحالي.وتضم قائمة المنتخب للمباراة 26 لاعبة، وهن: شرين الشلبي، ملك شنك، روند كساب، آية المجالي، نور المشايخ، هيا خليل، علياء حسن، رند أبو حسين، العنود غازي، نور زوقش، ليان العجارمة، ياسمين الأجرب، إيناس الجماعين، زينة حازم، لانا فراس، رزان الزاغة، تقى غازي، سارة أبو صباح، بانة البيطار، روزبهان فريج، جنى العيساوي، لين البطوش، مي سويلم، مايا العويسات، تالا البرغوثي وميساء جبارة.وقد تعد المواجهة على الورق سهلة نظرا لفارق الخبرات بين الطرفين، إلا أن المنتخب يبحث عن الاحتكاك بمدارس مختلفة للحفاظ على حالته البدنية والفنية الجيدة تحضيرا للاستحقاقات الرسمية، وخوض أول لقاء للمدرب أبو هنطش منذ تسلمه المهمة لتطبيق أفكاره الفنية.بدوره، يتطلع نادي أبو ظبي بقيادة المدربة سارة حسنين، للتحضير للمنافسات الرسمية في الإمارات، من خلال مواجهة قوية له مع المنتخب الوطني، حيث تعد المباراة بمثابة التحضير الأمثل للحفاظ على لقب دوري الدرجة الأولى الإماراتي الذي توج به في الموسم المنصرم.ويضم الفريق الإماراتي في قائمته لمواجهة المنتخب الوطني 22 لاعبة، وهن روضة المهيري، فاطمة الحوسني، روان الحمادي، عائشة عبد الرحمن، العنود خالد، يوجينيا كور، غنيمة راشد، رشيدة إبراهيم، دليلة زروقي، بريسيلا لارتي، مروة عبد الله، شما خميس، أجيمانج اسيريفي، طرفه الغافري، ناديا هلوخما، لوريتا أفول، سيلينا نياما، فادية طيفور، ليديا كرامباه، شهد خالد، فاطمة غلام وجين كروز.وتأتي تدريبات ومباريات منتخب السيدات في المعسكر الحالي، في إطار التحضيرات للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثامنة، والتي تقام خلال الفترة من 19 حتى 29 شباط (فبراير) من العام المقبل في السعودية، إذ يتطلع المنتخب إلى الحفاظ على لقبه الذي حققه العام الماضي، حيث توج بخمسة ألقاب من أصل 7 بطولات سابقة.