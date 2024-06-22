 
الأحد 23 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

منتخب السيدات يشارك ببطولة "الأرز الدولية"

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المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم - (من المصدر)
عمان- يشارك المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم ببطولة الأرز الدولية الودية، والتي ستقام في لبنان من 10 إلى 16 من شهر تموز (يوليو) المقبل، بمشاركة منتخبات لبنان ونيبال وبنغلادش.اضافة اعلان
وستقام البطولة على ملعب رشيد كرامي الدولي في مدينة طرابلس اللبنانية، بتنظيم من قبل الاتحاد اللبناني، وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ضمن فترة التوقف الدولية الرسمية المقبلة.
وستقام البطولة بنظام الدوري من مرحلة واحدة، حيث سيتوج باللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط، إذ سيقص "النشميات" شريط مشواره في البطولة بمواجهة نيبال في 10 الشهر المقبل عند الساعة الحادية عشرة صباحا، ويواجه في الجولة الثانية أصحاب الضيافة المنتخب اللبناني في 13 من الشهر نفسه، عند الساعة الخامسة مساء، على أن يواجه بنجلادش يوم 16 الشهر ذاته عند الحادية عشرة صباحا.
ومن المتوقع أن يعلن المدير الفني لمنتخب السيدات ماهر أبو هنطش، عن قائمة المنتخب المشاركة في البطولة الودية خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد نهاية مرحلة الذهاب من دوري المحترفات اليوم، بعد أن تجمع خلال مجريات البطولة لأسبوع واحد فقط، في فترة التوقف الدولية الماضية، على أن يدخل معسكرا داخليا تحضيرا للبطولة الودية.
وشهد التجمع الأخير دخول 3 لاعبات جديدات قائمة المنتخب، وهن: مرح أبو تايه التي تلعب بفريق بوروسيا دورتموند الألماني، سيلينا عكروش والتي تشارك مع فريق جامعة ريدلاندس الأميركية، وفرح أبو تايه من فريق جورجيا امباكت الأميركي.
كما شهدت القائمة الأخيرة حضور كل من: شرين الشلبي، ملك شنك، روند كساب، جود العبادي، سيرين احريبي، ميساء جبارة، آية المجالي، رند أبو حسين، بانة البيطار، زينة حازم، العنود غازي، هيا خليل، تالا البرغوثي، تسنيم أبو الرب، تقى غازي، لانا فراس، عليا نائل، تمارة أحمد، ريتال الشوبكي، نور زوقش، روزبهان فريج ونور المشايخ.
وخلت القائمة الماضية من اللاعبات، لين البطوش، إيناس الجماعين وياسمين الأجرب بسبب الإصابة، وسارة أبو صباح لارتباطها مع فريقها المشارك بمنافسات دوري الدرجة الثانية في ألمانيا.
وكان منتخب السيدات، حصل على لقب بطولة غرب آسيا خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، بعد أن تخطى منتخب نيبال بفارق الركلات الترجيحية في المباراة النهائية 5-3، إثر انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل بهدفين لمثلهما، فيما فاز على منتخب لبنان بدور المجموعات بهدفين نظيفين.
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