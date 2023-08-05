منتخب السيدات ينجز ترتيبات مواجهة هونغ كونغ وديا

مهند جويلس

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عمان - أنجز اتحاد الكرة ترتيبات استضافة منتخب هونغ كونغ في عمان، وذلك لمواجهة المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات في مباراة ودية، ضمن فترة التوقف الدولي من "فيفا"، بين 23 إلى 31 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.وعلمت "الغد"، بأن الاتحاد اتفق مع نظيره اتحاد هونغ كونغ، على إقامة المباراة تحضيرا للاستحقاقات المقبلة، بانتظار الإعلان الرسمي من الطرفين، فيما لم تتضح الصورة بشأن إمكانية إجراء مباراة ودية أخرى في الفترة ذاتها.ولم يلعب المنتخب الوطني في فترة التوقف الدولية الأخيرة بمنتصف شهر تموز (يوليو) الماضي، ما ساهم بتراجعه على سلم الترتيب العالمي بتصنيف الاتحاد الدولي الأخير للمركز 73 عالميا و13 آسيويا، مع تراجعه للوصافة على الصعيد العربي خلف المنتخب المغربي صاحب المركز 72 عالميا بالوقت الحالي، والذي تأهل لثمن نهائي مونديال الأندية المقام في أستراليا حاليا. ومن المتوقع أن تشهد قائمة "النشميات" في الفترة المقبلة تغييرات عديدة على صعيد العناصر المختارة من قبل الجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب الوطني ماهر أبو هنطش، وذلك بعد بروز أسماء جديدة في دوري المحترفات، وانخفاض المستوى الفني لعدد من العناصر السابقة، وغيابهن عن المنافسات في الوقت الراهن. وتسببت النتائج الكارثية في مشاركة المنتخب الأخيرة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية، بإنهاء خدمات المدرب البرتغالي ديفيد ناشيمينتو الذي قاد المنتخب خلال العامين الماضيين، وفشل في تحقيق الأهداف الموضوعة من قبله والاتحاد في بلوغ نهائيات كأس آسيا والدور الثاني من التصفيات الأولمبية.وفاز المنتخب في التصفيات على نظيره تيمور الشرقية (3-1)، قبل أن يخسر أمام منتخب بوتان (2-1)، ثم الخسارة من أصحاب الضيافة منتخب أوزبكستان بنتيجة ثقيلة (0-7).ولم تنخرط قائدة منتخب السيدات ميساء جبارة في تدريبات أي فريق سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي منذ إنهاء مهمتها الأخيرة مع المنتخب، فيما واصلت ملك شنك وشهناز جبرين تجربتهما الاحترافية مع فريق الاتحاد السعودي، مع إمكانية استمرار غياب الأخيرة عن التجمع المقبل بسبب عدم التحاقها بصفوف المنتخب في الاستحقاق الماضي.وانتقلت المدافعة آية المجالي من الاتحاد لجاره الأهلي في السعودية، فيما غادرت مؤخرا المهاجمة سارة أبو صباح ناديها السابق اس فاو مبين الألماني، لتمثل فريق يونيون برلين في دوري الدرجة الأولى بألمانيا، مع قرب إتمام صفقة انضمام المدافعة هيا خليل لفريق جدة السعودي، وقرب عودة اللاعبة مي سويلم مجددا لأحد الأندية السعودية.ويعد منتخب هونغ كونغ أحد المنتخبات القديمة على صعيد القارة الآسيوية بالكرة النسوية، نظرا لمشاركته في نهائيات كأس أمم آسيا في 11 مناسبة سابقة آخرها العام 2003، ويحتل المركز 78 عالميا و14 آسيويا. وشارك منتخب هونغ كونغ في التصفيات الأولمبية مؤخرا ضمن المجموعة الخامسة، إذ احتل المركز الثاني في مجموعته بعد جمعه 6 نقاط من 3 مباريات، بعد فوزه على طاجيكستان وباكستان، فيما خسر مباراته الحاسمة أمام الفلبين.