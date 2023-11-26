منتخب السيدات يواجه فريق أبو ظبي وديا مرتين

مهند جويلس

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أنجز اتحاد الكرة ترتيبات استضافة نادي أبو ظبي الإماراتي في عمان، وذلك لمواجهة المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات في مباراتين وديتين، ضمن فترة التوقف الدولي بين 27 من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، إلى 5 من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.وعلمت "الغد"، أن الاتحاد اتفق مع نادي أبو ظبي، على إقامة المباراتين تحضيرا للاستحقاقات المقبلة، بانتظار الإعلان الرسمي من الطرفين، على أن تقام المباراة الأولى يوم الثاني من الشهر المقبل، والمباراة الثانية في الخامس من الشهر ذاته.وكان من المقرر، أن تقام مباراتان للمنتخب الوطني في التجمع الحالي مع منتخب إيران، إلا أن الأخير وبحسب بيان اتحاد الكرة، اعتذر عن خوض معسكره التدريبي في عمان بسبب الأوضاع الراهنة في المنطقة، فيما لم تتضح الصورة بعد عن مكان إقامة المباراتين أمام فريق أبو ظبي.ولم يلعب المنتخب الوطني في فترة التوقف الدولية الأخيرة بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بعد إلغاء مباراتيه الوديتين أمام نظيره هونغ كونغ، والاكتفاء بمباريات ودية مع فرق محلية، إضافة إلى عدم خوضه أي مباريات أخرى بالتجمع السابق بمنتصف شهر تموز (يوليو) الماضي، ما ساهم بتراجع المنتخب على سلم الترتيب العالمي بتصنيف الاتحاد الدولي الأخير للمركز 73 عالميا و13 آسيويا، مع تراجعه للوصافة على الصعيد العربي خلف المنتخب المغربي صاحب المركز 58 عالميا بالوقت الحالي.وتضم قائمة المنتخب النسوي الأولية (32) لاعبة هن: شرين الشلبي، جود الشنطي، ملك شنك، روند كساب، سرين احريبي، آية المجالي، رند أبو حسين، هيا خليل، علياء حسن، العنود إيهاب، ليان العجارمة، لانا فراس، نور زوقش، سلوى خليل، ريتال الشوبكي، نور المشايخ، ياسمين الأجرب، إيناس الجماعين، رزان الزاغة، زينة حازم، صوفيا حداد، مي سويلم، لين البطوش، لينا الصاحب، روزبهان فريج، تقى إيهاب، أنفال الصوفي، تالا البرغوثي، جنى العيساوي، بانة البيطار، سارة أبو صباح وميساء جبارة.وشهدت الأيام الماضية التحاق جميع اللاعبات المحترفات في الخارج وعددهن 9 لاعبات، بانتظار وصول اللاعبة العاشرة أبو صباح من ألمانيا اليوم، حيث تمثل فريق يونيون برلين في دوري الدرجة الأولى هناك، وقد ساهمت في تسجيل هدفين من أصل 5 أهداف، والمساهمة بفوز فريقها أول من أمس.في المقابل، يتواصل غياب لاعبة نادي اتحاد جدة السعودي شهناز جبرين عن المنتخب الوطني مرة أخرى، على الرغم من تقديمها مستويات مميزة في الآونة الأخيرة مع ناديها بدوري السيدات الممتاز هناك، وذلك بسبب عقوبة داخلية فرضها اتحاد الكرة على اللاعبة في ظل عدم تواجدها مع المنتخب بفترة سابقة.وتسببت النتائج الكارثية في مشاركة المنتخب الأخيرة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية، بإنهاء خدمات المدرب البرتغالي ديفيد ناشيمينتو الذي قاد المنتخب خلال العامين الماضيين، وفشل في تحقيق الأهداف الموضوعة من قبله والاتحاد في بلوغ نهائيات كأس آسيا والدور الثاني من التصفيات الأولمبية، وتعيين المدرب الوطني ماهر أبو هنطش، ويساعده في المهمة المدرب حسونة الشيخ.وتأتي تدريبات منتخب السيدات في المعسكر المقبل، في إطار التحضيرات للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثامنة، والتي تقام خلال الفترة من 19 حتى 29 شباط (فبراير) من العام المقبل في السعودية، إذ يتطلع المنتخب من خلال البطولة إلى الحفاظ على لقبه الذي حققه العام الماضي، حيث توج بخمسة ألقاب من أصل 7 بطولات سابقة.