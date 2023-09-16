السبت 16 أيلول 2023
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منتخب السيدات 3×3 يختتم مشاركته في بطولة الأمم

كرة السلة - تعبيرية
كرة السلة
عمان  - اختتم المنتخب الوطني للسيدات في ثلاثيات كرة السلة، مشواره في نهائيات بطولة كأس الأمم – فيبا، والتي استضافتها منغوليا مؤخرا، حيث من المتوقع، أن تكون البعثة  عادت إلى المملكة في وقت متأخر من يوم أمس. وتعرض المنتخب الوطني إلى ثلاث خسائر متتالية أمام منتخبات تضم في صفوفها نخبة من بطلات العالم، الولايات المتحدة (9-22) وفرنسا (7-22) وإسبانيا (8-19).اضافة اعلان
واستكمل المنتخب الوطني بقيادة المدرب هيثم طليب مباريات البطولة بثلاثة لاعبات، وهن: ماسه النوباني وجانسيت يالتشين وذكرى شحادة، بعد إصابة هبة ملكاوي.
وكان منتخب 3×3، تأهل إلى نهائيات بطولة الأمم في منغوليا، بعد فوزه في جولات التصفيات كافة، والتي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة، بعدما تغلبن على منتخبات، تركمنستان وقطر والسعودية.
ويستأنف المنتخب الوطني للسيدات تدريباته، استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، التي تحتضنها مدينة هانغتشو الصينية بالفترة من 23 أيلول (سبتمبر) الحالي إلى 8 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، إلى جانب فريق الرجال، الذي يضم كلا من اللاعبين: عاكف الشياب وأدهم الدجاني ومحمود الهزايمة وفادي قرمش.
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