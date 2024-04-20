السبت 20 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

منتخب الشابات يختار 25 لاعبة تحضيرا لمواجهتي لبنان وديا

إعلان قائمة المنتخب النسوي ت20 لمواجهة نظيره اللبناني وديا
منتخب الشابات يختار 25 لاعبة تحضيرا لمواجهتي لبنان وديا
  أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني النسوي للشابات تحت سن 20 لكرة القدم، بقيادة المدرب حسام أبو رياش، قائمة ضمت 25 لاعبة، استعدادا لمواجهة نظيره اللبناني مرتين وديا في عمان، تحضيرا للاستحقاقات القادمة.اضافة اعلان

وضمت القائمة: ميرا عطاري، جنة معتوق، جنان الصاحب، ريحانة معتز، مايا عوض الله، رنين أبو سرور، ليليا الساحلي، حلا الرمامنة، ملاك الخضراوي، سيلين عادل، أروى البطاينة، راما الخاشوك، زينة الداود، ساجدة رمضان، سوار عبيد، لمار صالح، نور عمر، كندا التيتي، رناد الشويكي، حلا مرار، رنيم حماد، رغد الطراونة، سما الروسان، ليان المومني، ختام شقير.

ويواجه المنتخب نظيره اللبناني عند السادسة مساء الأربعاء 24 نيسان الحالي ، على ملعب البترا في مدينة الحسين للشباب، قبل أن يتجدد اللقاء السبت 27 الحالي في ، نفس التوقيت وعلى ذات الملعب.

في المقابل، بدأ المنتخب معسكره التدريبي اليوم السبت بأحد فنادق العاصمة عمان استعدادا للمواجهتين، حيث أجرى حصته التدريبية اليوم السبت على ملعب جاوا.

بدوره، أكد أبو رياش أن قائمة اللاعبات الحالية جاءت بعد متابعة حثيثة لدوري الشابات رفقة الجهاز الفني المعاون، وعقب الاختبارات المكثفة خلال الفترة السابقة.

وأضاف: نسعى من خلال مواجهتي لبنان لحصد الفائدة الفنية المرجوة، حيث تعد هذه المحطة التحضيرية مهمة جدا للوقوف على المستوى الفني والبدني للاعبات، تأهبا للمرحلة القادمة.

ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني ت20، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم، للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة.
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