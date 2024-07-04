 
الخميس 04 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

منتخب الشباب في غرب آسيا .. إيجابيات تفوق السلبيات

مهاجم المنتخب الوطني إبراهيم صبرة يسدد الكرة خلال لقاء الإمارات - (من المصدر)
مهاجم المنتخب الوطني إبراهيم صبرة يسدد الكرة خلال لقاء الإمارات - (من المصدر)
عمان- على الرغم من الوداع " الحزين" لمنتخب الشباب بكرة القدم، من الدور نصف النهائي في بطولة غرب آسيا، والتي تقام في السعودية، إلا أن الإيجابيات التي جناها المنتخب من المشاركة كانت وافرة، مع سلبيات تحتاج للمعالجة في الأيام المقبلة، لمواصلة بناء منتخب شاب قادر على المنافسة.اضافة اعلان
وعانى منتخب الشباب في البطولة من بعض السلبيات خاصة في الجانب الدفاعي، ما كلفه الخسارة غير المستحقة أمام نظيره المنتخب الإماراتي بهدفين لهدف، ما تطلب من الجهاز الفني بقيادة الهولندي بيتر ماينديرسما الاستفادة منها والعمل على تصويبها في الأيام المقبلة، تحضيرا للتصفيات الآسيوية.
ولم تنصف النتيجة النهائية منتخب الشباب الذي كان يستحق الفوز على الإمارات، قياساً بما قدمه في الشوط الأول من المباراة، إضافة الى العروض المميزة خلال مباريات الدور الأول، بعدما ظهر المنتخب بشخصية المنافس،  ونجح في إظهار قوة هجومية مميزة، عندما سجل لاعبوه 5 أهداف، وبقيت شباك الحارس سلامة سلمان نظيفة خلال 180 دقيقة، إضافة للوقت بدل الضائع، وتناوب على تسجيل أهداف المنتخب إبراهيم صبرة (4) أهداف وأنس الخب هدفا، فيما نال اللاعب إبراهيم صبرة جائزة أفضل لاعب في مباراة لبنان، واللاعب محمود ذيب أفضل لاعب في مباراة المنتخب الألباني، وفي الشوط الأول من المباراة الأخيرة استمرت الأفضلية الأردنية والقوة الفنية وتمكن صبرة الذي يعد من أفضل اللاعبين الذين ظهروا في البطولة، من تسجيل هدف جميل بمهارة وجهد فردي أثبت أنه سيكون من خيرة المهاجمين العرب خلال السنوات المقبلة.
وتعد مشاركة المنتخب في بطولة غرب آسيا من المحطات التحضيرية استعدادا للمشاركة في تصفيات كأس آسيا للشباب، والتي تستضيفها قطر خلال الفترة من الحادي والعشرين ولغاية التاسع والعشرين من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، حيث حل المنتخب في المجموعة العاشرة إلى جانب قطر وسنغافورة وهونغ كونغ.
وشهدت قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاما مشاركة 45 منتخبا، جرى تقسيمها على عشر مجموعات، حيث ضمت 5 مجموعات 4 منتخبات، في حين تكونت 5 مجموعات من 5 منتخبات، ومن المقرر أن تستضيف الصين النهائيات خلال الفترة من السادس ولغاية الثالث والعشرين من شهر نيسان (أبريل) المقبل، حيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني.
وكشفت مباراة الإمارات عن ملاحظات فنية على أداء المنتخب، ومن شأن ذلك أن يساعد المدرب على التعامل معها وعلاج الثغرات قبل خوض غمار التصفيات القارية وتحقيق مكاسب عدة، بهدف الوصول بالمنتخب إلى أقصى درجات الجاهزية المطلوبة.
وكشفت المباراة، أمام الإمارات، عن حاجة المدرب الهولندي للمنتخب الوطني للشباب إلى ردة فعل أسرع خلال المنافسات، حيث فشل المدرب في معالجة الأخطاء الدفاعية في الشوط الثاني، ما كلفته الخروج من البطولة التي كشفت عن منتخب شاب قادر على الإنجاز لو تمت تهيئة الظروف المثالية له في الفترة المقبلة.
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