منتخب الشباب للكرة يعلن قائمته لمعسكر تركيا

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عمان- الغد- أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت 20 عاما، بقيادة المدرب الهولندي بيتر ماينديرسما، قائمة ضمت 23 لاعبا، استعدادا لإقامة معسكر تدريبي خلال الفترة من 8 لغاية 17 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، في مدينة أنطاليا التركية.وضمت القائمة: سلامة علي، محمد الطرايرة، عبدالله الشقران، إبراهيم صبرة، أيهم السمامرة، أحمد مبارك، صالح فريج، عبد الرحمن الخضور، عدنان نوفل، عز الدين أبو عاقولة، عز الدين أبو السعود، علي ديرانية، عمر مرار، عودة الفاخوري، محمد أبو السكر، محمد أحمد، محمد العصاد، محمود ذيب، مؤمن الساكت، نور الدين ياسين، ينال المحمود، يوسف المقابلة ويوسف قشة.بدوره، أكد بيتر أن اختيار القائمة جاء بعد متابعة حثيثة لدوري الفئات العمرية، رفقة الجهاز الفني المعاون والكشافين، مشيرا إلى أن أبواب المنتخب مفتوحة لأي لاعب يثبت أحقيته بالتواجد خلال الفترة المقبلة.أضاف: “معظم اللاعبين المتواجدين بالقائمة سبق لهم المشاركة ضمن فرق المستقبل، خلال الفترة 2020 – 2022، التي ساهمت بشكل كبير في رفد المنتخبات الوطنية، إضافة إلى وجود 3 لاعبين محترفين بالخارج (الكويت، ألمانيا، الإمارات) تم ضمهم إلى المنتخب، لتعزيز دائرة الخيارات والوقوف على مستوى المواهب الأردنية بالخارج”.وختم: “يعد هذا التجمع الأول من نوعه، ويشكل محطة رئيسية مهمة في إعداد المنتخب للاستحقاقات القادمة، كما ننتظر خوض مواجهتين وديتين مع لبنان الشهر المقبل في عمان، لرفع مستوى الجاهزية”.ويتخلل المعسكر عدة لقاءات ودية، حيث يلتقي المنتخب فريق أتلانتا سبورت تحت 18 عاما عند الخامسة مساء الثلاثاء المقبل، ويواجه انطاليا سبورت للفئة نفسها بذات التوقيت الخميس المقبل، ويختتم المواجهات بلقاء فريق ألانيا سبورت تحت 23 نفس التوقيت يوم الاثنين 16 من الشهر الحالي.ويتطلع اتحاد الكرة من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني تحت 20 عاما، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدما في الاستحقاقات المقبلة، وأهمها التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا، والمؤهلة إلى كأس العالم، علما بأن المشاركة الماضية لـ “الشباب” خرج منها في الدور ربع النهائي على يد اليابان خلال شهر آذار (مارس) الماضي