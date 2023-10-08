الأحد 08 تشرين الأول 2023
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منتخب الشباب يبدأ تدريباته في أنطاليا

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منتخب الشباب يبدأ تدريباته في أنطاليا


عمان -الغد- بدأ المنتخب الوطني تحت 20 عاما تدريباته الفنية والبدنية في تركيا، بقيادة المدرب بيتر ماينديرسما، مع انطلاق معسكره التدريبي الذي يقيمه في مدينة أنطاليا حتى الثلاثاء 17 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، استعدادا للاستحقاقات المقبلة.اضافة اعلان

وأجرى المنتخب تدريبا استشفائيا عصر اليوم الأحد على ملعب مجمع ليماك اركاديا الرياضي، وبحضور جميع اللاعبين: سلامة علي، محمد الطرايرة، عبدالله الشقران، إبراهيم صبرة، أيهم السمامرة، أحمد مبارك، صالح فريج، عبد. الرحمن الخضور، عدنان نوفل، عز الدين أبو عاقولة، عز الدين أبو السعود، علي ديرانية، عمر مرار، عودة الفاخوري، محمد أبو السكر، محمد أحمد، محمد العصاد، محمود ذيب، مؤمن الساكت، نور الدين ياسين، ينال المحمود، يوسف المقابلة، يوسف قشة.

ويتخلل المعسكر عدة مباريات ودية مع أندية محلية تركية لفئة الشباب.

ويتطلع اتحاد كرة القدم من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني تحت 20 عاما ، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة.
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