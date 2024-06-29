منتخب الشباب يتخطى نظيره اللبناني في بطولة غرب آسيا



عمان - الغد - اقترب منتخب الشباب لكرة القدم، من التأهل للدور نصف النهائي لمنافسات بطولة غرب آسيا للشباب،

بعد تغلبه على المنتخب اللبناني بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب نادي عكاظ بمدينة الطائف السعودية، في ثاني جولات المجموعة الثانية، والتي شهدت ايضا تعادل المنتخب العراقي مع نظيره منتخب ألبانيا بهدف لمثله. اضافة اعلان



وافتتح اللاعب ابراهيم صبرة التسجيل للمنتخب عند الدقيقة 32 من مجريات الشوط الأول، وعزز صبره تقدم الشباب بهدف الثاني في الدقيقة 63.



وتصدر منتخب الشباب ترتيب المنتخبات بمشاركة منتخب ألبانيا برصيد 4 نقاط، وستكون مباراة المنتخبين يوم بعد غد الأحد حاسمة لتحديد صدارة المجموعة.



وحسب تعليمات البطولة، يتأهل إلى الدور نصف النهائي أبطال المجموعات الثلاث، إضافة إلى أفضل فريق يحصل على المركز الثاني.