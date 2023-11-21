الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023
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منتخب "الشباب" يجدد فوزه على نظيره اللبناني

لاعب المنتخب الوطني للشباب صالح فريج يمرر الكرة خلال مواجهة لبنان - (من المصدر)
لاعب المنتخب الوطني للشباب صالح فريج يمرر الكرة خلال مواجهة لبنان - (من المصدر)
 حقق المنتخب الوطني للشباب تحت 20 عاما لكرة القدم، فوزا على نظيره اللبناني بهدفين لهدف، في اللقاء الودي الذي جرى أمس على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، استعدادا للاستحقاقات المقبلة.اضافة اعلان
ومثل المنتخب الوطني باللقاء كل من سلامة سلمان (عبد الله الشقران)، يوسف المقابلة (أيهم السمامرة)، عمر مرار (عبد الله المنايصة)، أمين أبو خليفة (محمد أحمد)، محمد أبو السكر (نور الدين ياسين)، صالح فريج (عز أبو السعود)، عبد الرحمن الخضور (إبراهيم صبرة)، محمد العصاد (أحمد خليل)، مؤمن الساكت (عودة الفاخوري)، محمود ذيب وعز الدين أبو عاقولة.
وقدم المنتخب أداء فنيا مميزا خلال المباراة بقيادة المدرب الهولندي بيتر ماينديرسما، وتمكن من الفوز بثنائية أبو عاقولة عند الدقيقتين 27 و69 بعد أن أحرز الضيف هدفه الوحيد من ركلة جزاء عند الدقيقة 25 عبر اللاعب علي فقيه.
وكان المنتخب تغلب بذات النتيجة على نظيره اللبناني أول من أمس، في اللقاء الودي الذي جرى على نفس الملعب، حيث سجل للمنتخب الوطني كل من محمود ذيب وعودة فاخوري، فيما أحزر هدف لبنان وقتها عدي الشموري.
ويتطلع اتحاد الكرة من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني الشاب، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدما في الاستحقاقات المقبلة .
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