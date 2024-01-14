الإثنين 15 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

منتخب الشباب يعلن تشكيلته ويغادر إلى تركيا اليوم

المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 عاما - (من المصدر)
المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 عاما - (من المصدر)
أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 سنة، بقيادة المدرب بيتر ماينديرسما، قائمة ضمت 23 لاعبا، استعدادا لإقامة معسكر تدريبي خلال الفترة من 16 إلى 25 كانون الثاني (يناير) الحالي، في مدينة أنطاليا التركية، استعدادا للتصفيات الآسيوية في أيلول (سنتمبر) المقبل.اضافة اعلان
ويغادر المنتخب عمان اليوم، حيث ضمت القائمة كلا من: سلامة سلمان، محمد الطرايرة، عبدالله الشقران، عودة الفاخوري، عز الدين أبو السعود، إبراهيم صبرة، محمد أبو السكر، نور الدين ياسين، محمد أحمد، صالح فريج، مؤمن الساكت، محمود ذيب، ينال المحمود، أيهم السمامرة، عمر مرار، يوسف المقابلة، عبد القادر العالم، أمين أبو خليفة، أحمد خالد، عبدالله المنايصة، محمد البيطار، عبد الرحمن الزغايبة، عبد الرحمن الخضور.
ويتخلل المعسكر لقاء المنتخب ونظيره التركي يوم الجمعة المقبل، بعد أن اختتم معسكره التدريبي بمواجهة العراق أمس. 
بدوره، أكد ماينديرسما أن القائمة الحالية شهدت دخول أسماء جديدة، مشيرا إلى أن أبواب المنتخب مفتوحة لأي لاعب يثبت أحقيته بالتواجد خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: "نتطلع إلى تحقيق الفائدة خلال هذا المعسكر، خاصة أننا سنواجه منتخبات على سوية عالية، استعدادا للاستحقاق الرسمي".
ويتطلع اتحاد الكرة من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني تحت 20 سنة، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة.
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