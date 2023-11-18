منتخب الشباب يلتقي نظيره اللبناني اليوم

اضافة اعلان

عمان- الغد- يخوض المنتخب الوطني للشباب تحت 20 عاما لكرة القدم، مواجهة ودية مع نظيره اللبناني على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، ضمن خطة إعداد المنتخب للاستحقاقات الرسمية المقبلة.وبدأ المنتخب الوطني تدريباته الفنية والبدنية الأسبوع الماضي، بقيادة المدرب الهولندي بيتر ماينديرسما، إذ يتطلع المدرب إلى الاستفادة من مباراتي لبنان الوديتين في التوقف الحالي، حيث يتجدد اللقاء بينهما بعد غد.وضمت القائمة التي استدعاها ماينديرسما 23 لاعبا، وهم: سلامة علي، محمد الطرايرة، عبد الله الشقران، إبراهيم صبرة، أيهم السمامرة، صالح فريج، عبد الرحمن الخضور، عز الدين أبو عاقولة، عز الدين أبو السعود، عمر مرار، عودة الفاخوري، محمد أبو السكر، محمد أحمد، محمد العصاد، محمود ذيب، مؤمن الساكت، نور الدين ياسين، ينال المحمود، يوسف المقابلة، أمين أبو خليفة، عبد الله المنايصة، أحمد خالد وأحمد العتيبي.وبين بيتر في تصريحاته لموقع اتحاد الكرة، أن القائمة ضمت أسماء جديدة تمت دعوتها للتجمع الحالي، للوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية، وأن أبواب المنتخب مفتوحة لأي لاعب يثبت أحقيته بالتواجد خلال الفترة المقبلة.وكان منتخب الشباب، خاض معسكرا تدريبيا في مدينة أنطاليا التركية الشهر الماضي، لعب من خلاله 3 مباريات ودية، إذ فاز على أنطاليا سبور بنتيجة 4-1، وتغلب على ألانيا سبور 2-1، فيما تعادل مع ألانيا سبور تحت 23 عاما بهدفين لمثلهما.ومن الجدير بالذكر، أن المنتخب الوطني تحت 20 عاما، قد خاض نهائيات كأس آسيا المؤهلة لكأس العالم خلال شهر آذار (مارس) من العام الحالي، وتمكن من تجاوز دور المجموعات وبلوغ الدور ربع النهائي، إلا أنه خرج على يد اليابان، وفقد فرصة بلوغ المونديال مرة ثانية في تاريخ المنتخبات الوطنية، بعد التأهل للمرة الأولى في العام 2007.