الثلاثاء 23 كانون الثاني 2024
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منتخب الشباب يواجه نظيره العراقي وديا اليوم

المنتخب الوطني للشباب بكرة القدم - ( من المصدر)
المنتخب الوطني للشباب بكرة القدم - ( من المصدر)
عمان – يبحث المنتخب الوطني للشباب تحت 20 سنة لكرة القدم، عن تحقيق فوائد متنوعة وتحسين صورته الفنية، عندما يواجه نظيره المنتخب العراقي عند الساعة الثانية عشرة من  ظهر  اليوم على ملعب أرسلان زكي، في مباراة ودية ضمن المعسكر المنتخبين في تركيا التحضيري الذي يقيمه المنتخب في مدينة أنطاليا، استعدادا للمشاركة في التصفيات الآسيوية، التي تقام خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.اضافة اعلان
وعمل الجهاز الفني للمنتخب خلال الأيام الماضية، على تصويب وعلاج الأخطاء التي ظهرت خلال المباراة الودية مع نظيره المنتخب التركي وانتهت بفوز الأخير بثلاثة اهداف من دون رد، ويبحث المدير الفني للمنتخب، الهولندي بيتر ماينديرسما، عن تلافي هذه الأخطاء ومنع تكرارها في المباراة المقبلة أمام المنتخب العراقي، خصوصا وأن التجربة التركية أثبتت أن المنتخب يحتاج لمزيد من العمل خلال الفترة القادمة من أجل معالجة عدد من التحديات المتمثلة في الجوانب الفنية والتكتيكية، في ظل امتلاك المنتخب للعديد من المواهب التي سيكون لها دور بارز مع المنتخبات الوطنية في السنوات المقبلة، كما تعول الأندية كثيرا على مساهمة لاعبي المنتخب في رفد صفوفها والاستفادة من أمكانياتهم الفنية.
وسيركز ماينديرسما على معالجة المشاكل الدفاعية بشكل كبير من أجل إصلاح هذا الخط وإعادة ترميمه بشكل جيد، من دون إغفال أداء الجانب الهجومي، وتعد مباراة المنتخب العراقي فرصة أمام الجهاز الفني لتقيم مدى استجاب اللاعبين في الاستفادة من الأخطاء.
ويشارك في التدريب للمباراة اللاعبون الذين تم اختيارهم للمعسكر وهم: سلامة سلمان، محمد الطرايرة، عبدالله الشقران، عودة الفاخوري، عز الدين أبو السعود، إبراهيم صبرة، محمد أبو السكر، نور الدين ياسين، محمد أحمد، صالح فريج، مؤمن الساكت، محمود ذيب، ينال المحمود، أيهم السمامرة، عمر مرار، يوسف المقابلة، 
عبد القادر العالم، أمين أبو خليفة، أحمد خالد، عبدالله المنايصة، محمد البيطار، عبد الرحمن الزغايبة، عبد الرحمن الخضور.
إلى ذلك أعلن المدير الفني للمنتخب العراقي عماد محمد، قائمة اللاعبين لمواجهة المنتخب الوطني  والتي تضم، ليث ساجد، وسام علي، رضا محمد، موسى علاء، محمد غالب، بريار عدنان، حسين فاهم، يوسف سامر، مسلم موسى، علي كريم، أمير فياض، ليث ضياء، أحمد صباح، حسن جعفر، مصطفى علاء، حيدر حمد، علي مخلد، كرار جعفر، سيداد حاجي، مصطفى نواف، مؤمل محمود، ياسر علي، علي أكبر، مصطفى قابيل، جابر محمد، أمين جلال.
ويقيم المنتخب العراقي حاليا معسكرا تدريبا في تركيا، يمتد حتى الثالث من شهر شباط (فبراير) المقبل، حيث يخوض ثلاث مباريات، أمام كل من قيرغيزستان، ومنتخبنا، وشاختار دونيستك الأوكراني، استعدادا للاستحقاقاتِ المقبلة.
ويختتم المنتخب معسكره في تركيا يوم غد في انتظار المزيد من المعسكرات الداخلية والخارجية والمباريات الودية، خصوصا وأن اتحاد الكرة يسعى لتوفير كافة أنواع الدعم للمنتخبات الوطنية ومنها منتخب الشباب، ويرنو من ذلك لظهور مميز للمنتخبات في مشاركاتهه الآسيوية.
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