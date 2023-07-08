منتخب الطائرة للرجال يخسر أمام قطر بدورة الألعاب العربية

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تعرض المنتخب الوطني للكرة الطائرة للرجال، اليوم السبت، لخسارته الأولى في دورة الألعاب العربية، والتي جاءت أمام نظيره القطري، بنتيجة 0-3 بواقع (22-25، 18-25، 21-25)، في المباراة التي أقيمت على صالة حرشة حسان في الجزائر العاصمة في إطار منافسات دورة الألعاب العربية والمقامة في الجزائر.وكان منتخب الطائرة للرجال تغلب على منتخب فلسطين في الجولة الأولى بنتيجة 3-0.ويلعب المنتخب الوطني مع الجزائر المستضيف عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الأحد بتوقيت الأردن قبل أن يختتم الدور التمهيدي بلقاء ليبيا عند الساعة السادسة مساء بعد غد الاثنين.ويشارك في منافسات الكرة الطائرة للرجال 5 منتخبات وهي الجزائر وقطر وفلسطين وليبيا إضافة إلى الأردن، فيما تلعب هذه المنتخبات ضد بعضها البعض في الدور الأول بنظام الدوري من جولة واحدة وتتأهل المنتخبات الأربعة الأولى فيما بعد إلى الدور نصف النهائي والذي سيلعب بنظام خروج المغلوب.--(بترا)