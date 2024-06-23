منتخب الطائرة للناشئين يجني الفوائد الفنية من المعسكر المصري

مصطفى بالو

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عمان - يتزود المنتخب الوطني للناشئين لكرة الطائرة بالفائدة الفنية، من معسكره التدريبي المقام حاليا في مصر، والذي ينتهي يوم غد، ضمن استعداداته للمشاركة في البطولة العربية الأولى للمنتخبات تحت 17 سنة، والتي تقام في عمان خلال الفترة من 1 إلى 10 تموز (يوليو) المقبل، بمشاركة منتخبات السعودية، قطر، العراق، البحرين، الكويت وليبيا والأردن.وأكد نائب رئيسة اتحاد الطائرة جهاد قطيشات، أهمية استضافة البطولة ومشاركة منتخب الناشئين فيها، لما توفره المنافسات من فرص الاحتكاك ورفع مؤشر الخبرة التراكمية، ضمن توجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت فيصل، بالاهتمام بالقواعد السنية للذكور والاناث، وتوفير كافة أشكال الدعم والرعاية.وقال قطيشات في تصريحات لـ"الغد": "لدينا منتخبات من البراعم وحتى المنتخبات الأولى للذكور والإناث، تتدرب على مستوى عال، ووفرنا المدربين الفنيين التونسيين والمحليين، ولدينا تقارير دورية، نقف عند ملاحظاتها ونراقب خطة العمل ومؤشر تطور الأداء من فترة إلى أخرى، ونملك الرضا الفني عن أسلوب وخطة العمل، ولدينا أهداف قريبة واخرى بعيدة، حيث نتكاتف في مجلس إدارة الاتحاد، مع المسؤولين الإداريين والفنيين في المنتخبات الوطنية، ونكثف الجهود بهدف تحقيق الأهداف المرسومة".من جهته، أكد مدرب المنتخب الوطني حسين سويلم، على أهمية المعسكر التدريبي المقام حاليا في مصر، والذي تتخلله 3 مباريات ودية مع منتخبات وأندية المقدمة في مصر، منوها إلى أهمية هذه المباريات الاحتكاكية لرفع الجاهزية الذهنية والتكتيكية وتأكيد الانسجام والتجانس بين اللاعبين، مثنيا على التزام اللاعبين وقدراتهم الفردية والشكل الجماعي للمنتخب الذي يضم مواهب مميزة تعتبر أمل الطائرة الأردنية.وحول قوة المنافسة في البطولة العربية، أجاب سويلم: "تحفل البطولة بمشاركة منتخبات مميزة، ونولي قطاع الفئات العمرية أهمية كبيرة، وسبق وأن قابلنا أغلب المنتخبات في بطولة غرب آسيا التي أقيمت في السعودية، وقدم منتخبنا مستويات مميزة بشهادة المتابعين ووفود الدول المشاركة، ولدينا فرصة لمقارعتها بطموح المنافسة".وتابع: "يولي اتحاد الكرة الطائرة اهمية كبيرة للفئات العمرية، ولدينا جهاز فني بقيادة التونسي هيثم الوسلاتي ومواطنه فاهم الحديدي، ونخبة من المدربين الوطنيين، ونجتهد بروح الفريق لتنفيذ خطة العمل بعيدة المدى، بمفهوم الإحلال والتجديد على مستويات منتخبات الذكور والاناث، ونثمن مساعي الاتحاد لتوفير كافة اشكال الدعم والاهتمام بمتابعة نائب سمو رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات، حيث أنهينا للتو معسكرا داخليا مكثفا بجرعاته البدنية والتكتيكية، وحاليا نخوض معسكرا خارجيا في مصر، وقبل انطلاق المباريات الرسمية، سنواجه منتخب فلسطيني في مباراتين وديتين".وكانت قرعة البطولة قد أقيمت مؤخرا في مقر الاتحاد العربي بالبحرين، وتابعها مندوبو الاتحادات والمنتخبات الوطنية عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث يستهل منتخب الناشئين مشواره بمواجهة قطر عند الساعة السابعة من مساء الأربعاء الموافق الثالث من تموز (يوليو) المقبل، في صالة قصر الرياضة التي تستضيف جميع مباريات البطولة، كما يواجه البحرين عند الساعة الخامسة من مساء يوم الجمعة الخامس من الشهر ذاته، ثم الكويت وليبيا والسعودية على التوالي، على أن يختتم لقاءاته بمواجهة العراق مساء الخميس الموافق 11 تموز (يوليو).