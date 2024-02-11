الإثنين 12 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

منتخب "الطاولة" يبدأ معسكره التدريبي بالصين الخميس

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المنتخب الوطني لكرة الطاولة (من المصدر)
عمان - الغد - يبدأ المنتخب الوطني لكرة الطاولة اعتبارا من يوم الخميس المقبل معسكره التدريبي في الصين، والذي يأتي ضمن برنامج الإعداد الخاص به، والذي يسبق مشاركته في تصفيات غرب آسيا، التي تقام في مدينة السليمانية العراقية خلال الفترة من 9 ولغاية 11 أيار (مايو) المقبل، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.اضافة اعلان
ويشتمل المعسكر التدريبي على التدريبات اليومية الصباحية والمسائية، وخوض العديد من المباريات الودية مع لاعبين يتمتعون بمستويات فنية عالية، وهذا ما يسعى إليه المدرب عمرو رضا، الذي يتطلع مع الفريق إلى تحقيق نتائج قوية ومميزة تساعدهم على المنافسة بكل قوة في التصفيات الأولمبية.
وتقام التصفيات التأهيلية لمنطقة غرب آسيا كل أربع سنوات، حيث يحق لكل دولة في المنطقة ترشيح لاعبين ولاعبتين، على أن يتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية لاعب ولاعبة. 
ويذكر أن النسخة الأخيرة من تصفيات منطقة غرب آسيا قد أقيمت في العاصمة عمان خلال شهر شباط (فبراير) 2020، وتأهل عنها اللاعب السعودي علي الخضراوي، واللاعبة السورية هند ظاظا. 
التصفيات المقبلة 2024 تحظى باهتمام كبير من كافة اتحادات منطقة غرب آسيا، والتي تسعى لحجز البطاقات المخصصة للتأهل، خاصة وأن الكثير من اللاعبين مستوياتهم الفنية متقاربة، ويستعدون منذ فترة من خلال المشاركة في البطولات الدولية والعالمية والمعسكرات التدريبية.
من ناحية أخرى يشارك رئيس الاتحاد الأردني طارق الزعبي في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، والتي تعقد في كوريا الجنوبية اعتبارا من يوم 21 شباط (فبراير) المقبل، حيث ينتظر أن يلتقي الزعبي خلال هذه الاجتماعات مع العديد من رؤساء الاتحاد المشاركين في المؤتمر.
وسبق للاتحاد الأردني قد استضاف اجتماع الجمعية العومية للاتحاد الدولي الذي عقد أواخر العام 2022، وحظي بنجاح كبير سواء من الناحية التنظيمية أو من خلال الحضور الرسمي الكبير من الاتحادات المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي، والذي يعتبر من أكبر الاتحاد الدولية.
كما ينتظر أن يطلع الزعبي المسؤولين بالاتحاد الدولي على التحضيرات المتعلقة باستضافة الأردن لبطولة الرواد الدولية، التي تقام صيف العام المقبل، إلى جانب مناقشة البطولات الدولية التي يستضيفها الاتحاد الأردني.
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