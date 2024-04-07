منتخب الكراتيه يباشر معسكره في القاهرة بلقاءات مع نظيره المصري

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - بدأ المنتخب الوطني للكراتيه، معسكره التدريبي الذي يجريه حاليا في العاصمة المصرية القاهرة، ويستمر حتى 18 الشهر الحالي، استعدادا للمشاركة في الجولة الثالثة من بطولة الدوري العالمي، والتي ستقام في القاهرة أيضا خلال الفترة من 19 لغاية 21 من شهر نيسان (أبريل) الحالي.وأجرى المنتخب الوطني لقاءات ودية وتدريبات مشتركة أول من أمس مع المنتخبات المصرية، وسيقوم المنتخب بإجراء لقاءات ودية أيضا مع منتخبات المحافظات المصرية، بقيادة المدير الفني للمنتخبات الوطنية المصري محمد إبراهيم، والمدربين محمد فتيان وعمر زعتر والمعالجة هلا المحارمة، وحضور اللاعبين عبدالله حماد وعمر شقرة وعفيف غيث، وعبدالرحمن المصاطفة الذي تعافى من إصابته، وحسن مصاروة ومحمد الجعفري وجود الضروس وأحمد أبو هزيم ووسيم سلامة وريان العموري وسيف بني الفارس.وأكد لاعبو المنتخب الوطني الذين يشاركون للعام الثاني في معسكر تدريبي مع المنتخب المصري، الفوائد الكبيرة التي يحققها المعسكر.ويرى اللاعبون، أن التدريبات المكثفة الصباحية والمسائية في المعسكر التدريبي في مصر، بقيادة المدير الفني المصري محمد إبراهيم، تساهم في رفع الجاهزية البدنية، قبل أن توصلهم المباريات الودية مع المنتخبات المصرية، إلى الجاهزية الفنية التي تؤهلهم للمنافسة بقوة في الدوري العالمي الذي يحظى بمشاركة نخبة من نجوم العالم في هذه اللعبة.ووجه اتحاد الكراتيه من خلال حسابه الرسمي على "فيسبوك"، شكره للاتحاد المصري برئاسة محمد الدهراوي، ومنطقة القاهرة برئاسة العميد حسام موسى والجهاز الفني لمنطقة القاهرة برئاسة عثمان فتحي.وقال الناطق الإعلامي لاتحاد الكراتيه إياد الملاح في تصريح لـ"الغد": "باشر المنتخب الوطني تدريباته أول من أمس مع المنتخب المصري، للوصول للجاهزية الفنية والبدنية العالية، استعدادا للمنافسات العالمية المقبلة، ما سينعكس بشكل كبير على لاعبينا الذين يحظون باحترام وتقدير المنتخبات العالمية والقارية لما يتمتعون به من مستويات فنية متميزة".وأضاف: "اتحاد الكراتيه حريص على توفير متطلبات لاعبي المنتخبات الوطنية، بحثا عن رفع علم الوطن عاليا في المحافل العالمية، وثقتنا كبيرة بلاعبي المنتخب وقدرتهم على مواصلة حصد الإنجازات واعتلاء منصات التتويج".