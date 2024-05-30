منتخب الكراتيه يبدأ رحلة البحث عن إنجاز في الدوري العالمي بالمغرب

أيمن وجيه الخطيب

اضافة اعلان

يبدأ المنتخب الوطني للكراتيه اليوم، رحلة البحث عن إنجاز في الجولة الرابعة والأخيرة من بطولة الدوري العالمي التي تقام في مدينة الدار البيضاء المغربية.وأعلن الاتحاد الدولي للكراتيه، عن تسجيل 379 لاعبا من 60 دولة في جولة المغرب، وتضم قائمة لاعبي المنتخب الوطني للكراتيه المسجلين في البطولة كلا من: عمر شقرة، عبد الله حماد، وأحمد أبو هزيم (وزن تحت 60 كغم).عبد الرحمن المصاطفة وعفيف غيث (وزن تحت 67 كغم). حسن المصاروة وسيف الدين بني فارس (وزن تحت 75 كغم). محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم)، يوسف نوفل (وزن فوق 84 كغم)، وجود الضروس (وزن تحت 68 كغم).ويخوض نزالات اليوم كل من: عمر شقرة، عبد الله حماد، أحمد أبو هزيم، حسن المصاروة، سيف الدين بني فارس، ومحمد الجعفري، ويخوض منافسات يوم غد كل من: عبد الرحمن المصاطفة، عفيف غيث، يوسف نوفل، وجود الضروس.وترافق المنتخب الوطني رئيسة اتحاد الكراتية منار شعث وعضو مجلس إدراة الاتحاد الدكتور يوسف خير، والمدير الفني المصري محمد إبراهيم، والمدرب محمد فتيان.وسيتم في جولة المغرب تتويج الحاصلين على جائزة "الفائزين الكبار"، في الدوري العالمي للاعبين الأعلى تصنيفا في كل فئة، ويجب على المتنافسين المشاركة في 3 دوريات على الأقل، ومن المنتظر أن يكون للمنتخب الوطني نصيب من هذه الجائزة وفقا لنتائج اللاعبين في البطولة.وتعد بطولات الدوري العالمي للعام الحالي، مؤهلة للاعبين للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام في مصر العام المقبل، وإلى جائزة "الفائزون الكبار"، حيث يجب على اللاعبين المشاركة في 3 بطولات على الأقل.ووفقا لتعليمات البطولة، سيتم منح صاحب الميدالية الذهبية 1000 يورو، صاحب المركز الثاني 500 يورو، وصاحب المركز الثالث 250 يورو.ويبحث المنتخب الوطني عن نقاط جديدة في تصنيف الدوري العالمي والتصنيف الدولي، من خلال جولة المغرب.وكان المنتخب الوطني، حقق نتائج جيدة في الدوري العالمي العام الحالي، حيث حصل اللاعب عفيف غيث بالجولة الأولى في باريس على الميدالية البرونزية لوزن تحت 67 كغم، وفي الجولة الثانية التي أقيمت في مدينة أنطاليا التركية حقق اللاعب محمد الجعفري الميدالية الفضية، وأحرز اللاعب عبدالله حماد، الميدالية البرونزية وفي الجولة الثالثة في القاهرة، حقق المنتخب الوطني للكراتيه، 4 ميداليات، من بينها 3 ذهبيات وبرونزية واحدة، وجاءت الميداليات الذهبية الثلاث من خلال، محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم)، عبدالرحمن المصاطفة (وزن تحت 67 كغم)، وعبدالله حماد (وزن تحت 60 كغم)، فيما تحققت الميدالية البرونزية عبر اللاعب عفيف غيث (وزن تحت 67 كغم).