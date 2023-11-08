الأربعاء 08 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

منتخب الكراتيه يتصدر قائمة المتأهلين لبطولة العالم للفرق

المنتخب الوطني للكراتيه عقب نيله ذهبية القتال الجماعي في بطولة العالم -(من المصدر)
المنتخب الوطني للكراتيه عقب نيله ذهبية القتال الجماعي في بطولة العالم -(من المصدر)
عمان-  أعلن الاتحاد الدولي للكراتيه عن قائمة المنتخبات الوطنية التي تأهلت إلى بطولة العالم للفرق، التي ستقام العام المقبل للمرة الأولى، في مدينة بامبلونا الإسبانية.اضافة اعلان
وتصدر المنتخب الوطني قائمة المتأهلين للبطولة لفئة القتال الجماعي للرجال، وذلك بعد حصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة العالم والتي أقيمت الشهر الماضي في العاصمة المجرية بودابست.
وكان الاتحاد الدولي للكراتيه، أشاد في وقت سابق بالنتائج التاريخية لمنتخب الكراتيه في بطولة العالم في بودابست، حيث حقق ميداليتين تاريخيتين غير مسبوقتين (ذهبية وبرونزية)، وجاءت الميدالية الذهبية عن طريق القتال الجماعي، فيما كانت الميدالية البرونزية من نصيب اللاعب محمد الجعفري. وقال مدير اتحاد الكراتيه مصطفى الفاعوري:" تأهل المنتخب الوطني للكراتيه للقتال الجماعي مباشرة لبطولة العالم التي ستقام في مدينة بامبلونا (إسبانيا) العام المقبل، متصدرا الترتيب العام للفرق للقتال الجماعي ومتخطيا مصر وفرنسا وإيطاليا، على ضوء نيله لقب القتال الجماعي والميدالية الذهبية في بطولة العالم التي أقيمت مؤخرا في بودابست".  وأضاف:" حظي الأردن بإشادة عالمية على الأداء الرائع الذي بطولة العالم، من دون أدنى شك أبدع المدير الفني للمنتخبات الوطنية محمد إبراهيم في قيادة المنتخب الوطني للقمة، وما حققه الأردن يعد إنجازا تاريخيا للمرة الأولى في مسيرة الكراتيه الأردنية، كما أن الأردن أصبح أول دولة عربية تحقق هذا الإنجاز".
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