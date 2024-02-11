الإثنين 12 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

منتخب الكراتيه يشارك في الدوري العالمي

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لاعب المنتخب الوطني للكراتيه زكي أبو قاعود (يسار) خلال مشاركة دولية سابقة.-(من المصدر)
 عمان - يشارك المنتخب الوطني للكراتيه في الدوري  العالمي (كراتيه 1 – سري ايه)، الذي ينطلق في مدينة لارنكا القبرصية اعتبارا من  يوم الجمعة ويختتم مساء يوم الأحد المقبل.اضافة اعلان
ووفقا لموقع الاتحاد الدولي، سجل للمشاركة  في الدوري العالمي اللاعبون واللاعبات المشاركون والمشاركات وهم: أحمد أبو هزيم، زكي أبو قاعود، منى الديري، جود الضروس، سيف الدين بني فارس،  لين حرقوص ، عبد الله كريك وعبيدة كريك ، يوسف نوفل، وسيم سلامة، أحمد شديد، علاء شاهين ، عمر شقرة، وأحمد صبيح.
وتعد سلسلة الدوري العالمي للكراتيه من أكثر البطولات قوة، وتتيح للاعبين المشاركين المنافسة على الألقاب في واحدة من أبرز البطولات العالمية، خاصة في ظل المشاركة الكبيرة من الاعبين واللاعبات، حيث تمنح لهم البطولة فرصة زيادة رصيدهم من النقاط في التصنيف الدولي.
ويطمح الاتحاد الأردني إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في العام الحالي، بعد سلسلة من الإنجازات الخارجية، حيث حققت الكراتيه  الأردنية مؤخرا ميدالية برونزية في الجولة الافتتاحية للدوري العالمي عن طريق لاعب المنتخب الوطني للكراتيه عفيف غيث في وزن تحت 67 كغم.
كما وضع المدير الفني للمنتخبات الوطنية المصري محمد إبراهيم، خطة تدريبية لرفع قدرات اللاعبين فنيا، ومساعدتهم من خلال الاحتكاك، على تحقيق إنجازات أكبر على الصعيد الدولي، حيث يعمل وجهازه التدريبي باحترافية عالية، ما يؤثر إيجابيا على اللاعبين في البطولات من الجوانب كافة، وتوفير بيئة تنافسية مناسبة للاعبين، كما يوفر المركز الأولمبي لإعداد اللاعبين أجواء مناسبة تسهم في إعداد اللاعبين بشكل مثالي. 
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