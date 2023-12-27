منتخب الكرة يبحث عن فوائد فنية ومعنوية أمام لبنان اليوم

يحيى قطيشات

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عمان- يبحث المنتخب الوطني لكرة القدم، عن فوز معنوي، وفوائد فنية، عندما يلتقي نظيره اللبناني وديا عند الساعة الثالثة من مساء اليوم، على ملعب طرابلس البلدي.وتأتي هذه المباراة الودية، في إطار تحضيرات المنتخبين لخوض نهائيات كأس آسيا التي تنطلق في الثاني عشر من كانون الثاني (يناير) المقبل في قطر، حيث يلعب المنتخب الوطني ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية، البحرين وماليزيا.واتفق المنتخبان على إغلاق المباراة أمام الجمهور والإعلام، حفاظا على الخصوصية قبيل انطلاق المنافسات الرسمية.ويعود المنتخب بعد مباراة لبنان إلى عمان، لمواصلة تحضيراته ولعب مباراة تجريبية أمام المنتخب الأولمبي قبل إعلان التشكيلة الرسمية والمغادرة إلى قطر، لخوض المباراتين الوديتين أمام المنتخب القطري في الخامس من الشهر المقبل، وأمام اليابان يوم 9 من الشهر نفسه، قبل الدخول في المنافسات الرسمية لكأس آسيا اعتبارا من 15 من الشهر المقبل.وتعتبر مباراة اليوم، مهمة للمدير الفني، المغربي حسين عموتة، لوضع تصوراته الفنية الأولية والوقوف على الحالتين البدنية والفنية للاعبين، كما يبحث المنتخب عن الأداء والنتيجة وفوز معنوي، وتثبيت عدد من المراكز خصوصا أن المنتخب يفتقد لخدمات الثلاثي موسى التعمري، يزن العرب، والحارس يزيد أبو ليلى الذين لم يلتحقوا بالمنتخب حتى الآن بسبب التزاماتهم مع أنديتهم في منافسات الدوري، إضافة إلى اللاعبين نور الروابدة وعلي علوان، حيث يخضعان لتدريبات بدنية خاصة في عمان، على أن يلتحقا بالجرعات التدريبية عقب عودة المنتخب من لبنان.ويسعى المنتخبان في هذه المباراة إلى تحقيق الفوز، على أمل خوض المباريات الرسمية المقبلة بمعنويات عالية وجاهزية كاملة، وكان منتخب النشامى، واصل تدريباته في العاصمة اللبنانية، حيث خاض تدريبه الأخير أمس استعداداً للمواجهة المرتقبة، التي قد تشهد الزج بأكبر عدد من اللاعبين للوقوف على حالتهم الفنية والبدنية، خصوصا أن التبديلات في المباراة مفتوحة.وتضم قائمة المنتخب الوطني في مباراة اليوم 25 لاعبا وهم: عبدالله الزعبي، عبدالله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبدالله نصيب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سليم عبيد، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، محمود شوكت، محمود مرضي، مهند أبو طه، محمد أبو زريق "شرارة"، أنس العوضات، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، رزق بني هاني، حمزة الدردور، ويزن النعيمات".على الجانب اللبناني، يسعى المدير الفني المونتينغري ميودراغ رادولوفيتش، الى استثمار تجربة اليوم لمعرفة قدرات اللاعبين الفنية والبدنية بصورة أفضل، خصوصا انه عاد لقيادة "منتخب الأرز" قبل فترة بسيطة، الذي سبق له قيادته بين العامين 2016 و2019، قبل أن يقود منتخب ميانمار، ومنه إلى الدوري الإيراني، وبعدها منتخب بلاده منذ العام 2020، وكان قريباً للتأهل معه إلى كأس أوروبا 2024، حيث حل في المركز الثالث في المجموعة السابعة بفارق 3 نقاط عن منتخب صربيا الذي تأهل في المركز الثاني.وتضم قائمة المنتخب اللبناني اللاعبين: مهدي خليل، مصطفى مطر، علي السبع، أنطوان دويهي، حسين الزين، فيليكس ملكي، خليل خميس، نور منصور، قاسم الزين، ماهر صبرا ، حسن شعيتو ، أليكس ملكي، نصار نصار ،محمد حايك، وليد شور، حسن سرور، محمد حيدر ، علي طنيش، يحيى الهندي، محمد علي الدهيني، حسن معتوق، علي الحاج، خليل بدر، محمد قدوح، هلال الحلوة، حسن "سوني" سعد، دانيال لحود، غابريال بيطار، وليوناردو شاهين.