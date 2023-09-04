منتخب الكرة يتدرب في أوسلو.. واتفاقيات أردنية نرويجية

يحيى قطيشات

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عمان - بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريباته الفنية والبدنية، في العاصمة النرويجية أوسلو، تأهبا لمواجهة منتخب البلد المضيف وديا عند الساعة الثامنة من مساء الأربعاء، في إطار تحضيرات النشامى لخوض تصفيات كأس العالم 2026، منتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ونهائيات كأس آسيا 2023، في قطر مطلع العام المقبل.وأجرى المنتخب الوطني، تدريبا خفيفا أمس فور وصوله إلى النرويج، بقيادة المدير الفني المغربي حسين عموتة، للتخلص من آثار الإرهاق بعد رحلة السفر إلى أوسلو.ويخوض المنتخب مساء اليوم، جرعة تدريبية بمشاركة جميع اللاعبين، بعدما اكتملت القائمة بوصول اللاعبين المحترفين بالخارج موسى التعمري، علي علوان، يزن نعيمات، ويزيد أبو ليلى، لينضموا الى اللاعبين الذين غادوا مباشرة من العاصمة عمان وهم: عبد الله الزعبي، محمد العمواسي، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، فراس شلباية، مصطفى عيد، محمد أبو حشيش، عبد الله نصيب "ديارا"، يزن العرب، مهند خير الله، محمود شوكت، نزار الرشدان، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، نور الدين الروابدة، إبراهيم سعادة، صالح راتب، محمود مرضي، أنس العوضات ، وحمزة الدردور.وحسب البرنامج المعد من قبل الاتحاد النرويجي لكرة القدم، يضع عموتة الرتوش الأخيرة على تشكيلة " النشامى" من خلال الوجبة التدريبية الأخيرة للمنتخب قبل المباراة، والتي ستجري عند الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم غد، على ملعب أوليفال الذي يستضيف المواجهة الودية، وسيكون هناك حضور لرجال الإعلام لمدة ربع ساعة، يتحدث فيها عموتة وعدد من لاعبي المنتخب عن تحضيرات وأهمية المباراة مع المنتخب النرويجي القوي، والذي يضم في صفوفه نجوما يلعبون في أفضل دوري في العالم وعلى رأسهم لاعب فريق مانشستر سيتي ايرلينغ هالاند.وينتظر أن يتابع المباراة سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد الكرة وعدد من أعضاء الاتحاد، وسيتم خلال زيارة المنتخب للنرويج توقيع اتفاقيات تعاون بين الاتحادين الأردني والنرويجي في العديد من المجالات التي ستنعكس على تطوير الكرة الأردنية، خصوصا في ظل التقدم الذي تشهده الكرة النرويجية. من جانبه، يواصل المنتخب النرويجي تدريباته بقيادة المدير الفني ستالي سولباكين، الذي أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه قائمة المنتخب، حرصه على الاستفادة من المباراة الودية مع المنتخب الوطني، في تجهيز المنتخب للمواجهات المقبلة ضمن تصفيات بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 والتي تقام في ألمانيا.ويشارك في تدريبات المنتخب اللاعبون: ماتياس لون دينجلاند، أورجان هاسكجولد نيلاند، ايجيل سلفيك، كريستوفر فاسباك آجر، فريدريك أندريه بيوركان، بيرجر سولبرج ميلينج، ستيان رود جريجرسن، أندرياس شجولبيرج هانش أولسن، ماركوس هولمجرين بيدرسن، جوليان رايرسون، كين ريمي ستيفان ستراندبرج، ليو سكيري أوستيجارد، فريدريك أورسنيس، باتريك بيرج، ساندر جارد بولين، اسامه صحراوي، إميل فارها، أنتونيو إيرومونسيلي، نوردبي نوسا، ماركوس سولباكين، أولا سيلفاج سولباكين، هوجو فيجارد فيتلسن مارتن أوديجارد، بارد فين، إيرلينج هالاند، يورغن ستراند لارسن، وألكسندر سورلوث.