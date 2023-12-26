الثلاثاء 26 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

منتخب الكرة يتدرب في لبنان بحثا عن فوائد فنية

لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم خلال جرعة تدريبية سابقة- ( من المصدر)
لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم خلال جرعة تدريبية سابقة- ( من المصدر)
 ينتظر أن يباشر المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم، تدريباته في لبنان، استعدادا للقاء منتخبها وديا غدا، في اللقاء الودي الذي يجري في مدينة طرابلس.
وكانت بعثة المنتخب غادرت إلى لبنان أمس، بقيادة المدير الفني الحسين عموتة، استعدادا للقاء الودي الذي يجري في إطار تحضيرات النشامى لكأس آسيا التي تنطلق في قطر اعتبارا من يوم 12 الشهر الحالي.
ويبحث منتخب النشامى في مباراته الودية أمام لبنان، عن الفائدة الفنية، من خلال الوقوف تدريجيا على جاهزية اللاعبين، تمهيدا لتثبيت التشكيلة التي ستقاتل خلال منافسات كأس آسيا، علما أن مباراتي الأردن أمام  قطر واليابان الوديتين المقررتين يومي 5 و9 من الشهر المقبل، يفترض أن تشهدا التشكيلة النهائية التي ستخوض من المنافسات الرسمية.
ويغيب عن النشامى في مباراة لبنان الثلاثي موسى التعمري، يزن العرب ويزيد أبوليلى، بسبب التزامهم بمباريات فرقهم في الدوريات التي يلعبون فيها.
ويعود المنتخب بعد مباراة لبنان إلى عمان، قبل المغادرة مطلع الشهر المقبل إلى قطر، لخوض المباراتين الوديتين أمام قطر في 5 كانون الثاني (يناير)، وستكون البروفة النهائية أمام اليابان في 9 من الشهر ذاته في قطر.
وتضم قائمة المنتخب الوطني الأولية 30 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، عبدالله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبدالله نصيب، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سليم عبيد، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، محمود شوكت، نور الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، محمد أبو زريق "شرارة"، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، رزق بني هاني، حمزة الدردور، ويزن النعيمات.
وكان المنتخب اللبناني لكرة القدم، قد دخل في معسكر تدريبي اعتبارا من يوم 20 من الشهر الحالي، استعدادا للمشاركة في كأس آسيا المقبلة.
ويشارك في نهائيات كأس آسيا قطر 2023، 24 منتخبا تتنافس في 5 مجموعات، حيث تضم المجموعة الأولى: قطر، الصين، طاجيكستان، لبنان، المجموعة الثانية: أستراليا، أوزبكستان، سورية، الهند، والمجموعة الثالثة: إيران، الإمارات، هونغ كونغ، فلسطين، والمجموعة الرابعة: اليابان، إندونيسيا، العراق، فيتنام، والمجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية، ماليزيا، الأردن، البحرين، والمجموعة السادسة: السعودية، تايلاند، قرغيزستان، وعُمان.اضافة اعلان
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