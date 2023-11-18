السبت 18 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

منتخب الكرة يطوي صفحة طاجيكستان ويستعد للسعودية

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جانب من تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم - ( من المصدر)
 عمان – كثف المنتخب الوطني لكرة القدم من وتيرة تحضيراته الفنية والبدنية لمواجهة المنتخب السعودي عند الساعة السابعة من مساء بعد غد على ستاد عمان الدولي في ثاني مباريات الفريقين بمنافسات المجموعة السابعة للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، بعد أن طوى صفحة مباراته الماضية أمام منتخب طاجيكستان، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.اضافة اعلان
وأجرى المنتخب بعد عودته السريعة من طاجيكستان عبر طائرة خاصة، جرعة تدريبية خفيفة أول أمس على ملعب البترا، كما خاض المنتخب أمس حصة تدريبية صباحية على نفس الملعب تحت إشراف الجهاز الفني الذي يقوده المغربي الحسين عموتة وبمشاركة كافة اللاعبين بمن فيهم اللاعب محمود مرضي الذي غاب عن مباراة طاجيكستان بسبب المرض. 
 وتشتمل الجرعات التدريبية على النواحي الفنية والبدنية والتكتيكية، ويرنو الجهاز الفني لتجاوز التعادل غير المرضي في افتتاح المشوار، والأداء الضعيف فنيا في الناحيتين الدفاعية والهجومية، الذي ظهر عليه المنتخب أمام طاجيكستان، اضافة إلى اختيار التشكيلة المناسبة التي ستواجه المنتخب السعودي، في ظل قراءة عموتة ورصده لنقاط القوة والضعف عند المنتخب الشقيق من خلال متابعة مباراته مع المنتخب الباكستاني، والتي انتهت بفوز المنتخب السعودي برباعية نظيفة. 
 وينتظر أن يجري عموتة تعديلا على تشكيلة المنتخب الأساسية، مع امتلاكه خيارات فنية متنوعة، ونقاط قوة في كافة الخطوط، حيث يشارك في التدريبات 26 لاعبا هم يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، أحمد الجعيدي، محمد أبو حشيش، يزن العرب، إحسان حداد، براء مرعي، يوسف أبو الجزر، سالم العجالين، سليم عبيد، عبدالله نصيب، مصطفى كمال، فراس شلباية، محمود شوكت، نزار الرشدان، صالح راتب، رجائي عايد، نور الروابدة، أنس العوضات، عبيدة السمارنة، محمود مرضي، مهند أبو طه، أمين الشناينة، علي علوان، يزن نعيمات، موسى التعمري.
 وسيعمل عموتة وجهاز الفني المعاون خلال الجرعتين التدريبيتين اليوم على ملعب البترا، وغدا على ملعب المباراة " ستاد عمان"، على وضع اللمسات الأخيرة على طريقة وأسلوب اللعب، التي تساهم في تحقيق الفوز وخطف الصدارة وزيادة آمال المنتخب في التأهل للدور المقبل، خصوصا وأن المباراتين المقبلتين للنشامى في التصفيات أمام المنتخب الباكستاني " أضعف منتخبات المجموعة"، فيما يواجه السعودي نظيره منتخب طاجيكستان في مواجهتين. 
 ويدرك الجهاز الفني بقيادة عموتة، حجم الغضب وعدم الرضا في الشارع الرياضي الأردني عن أداء ومستوى المنتخب، ،عقب سلسلة من الخسائر في المباريات الودية أمام منتخبات النرويج وأذربيجان وإيران وتعادل مع المنتخب العراقي، إضافة للتعادل المخيب للآمال أمام منتخب طاجيكستان وخسر فيها نقطتين مهمتين في بداية المشوار.     
من جانبه فضل المدير الفني للمنتخب السعودي الايطالي روبرتو مانشيني، تأخير وصول فريقه إلى عمان ليوم غد الاثنين، وخوض جرعة تدريبية واحدة فقط على ستاد عمان الدولي، والاستمرار في تدريباته بالمعسكر الإعدادي الذي يقام حاليًا في محافظة الإحساء، بعد أن منح الجهاز الفني لاعبيه فترة حرة لمدة 10 ساعات بعد نهاية مباراة المنتخب الباكستاني. 
واستبعد مانشيني الثنائي ياسر الشهراني وعبد الإله العمري من معسكر المنتخب لعدم جاهزيتهما بعد تعرضهما للإصابة، بينما انتظم المدافع عبد الباسط هندي في تدريبات المنتخب، حيث يملك مانشيني لاعبين مميزين منهم: محمد العويس، علي البليهي، عون السلولي، حسان تمبكتي، معاذ فقيهي، مختار علي، فيصل الغامدي، عباس الحسن، سعود عبد الحميد، صالح الشهري، محمد مران.
الى ذلك، يعقد يوم غد فندق "لاند مارك، المؤتمر الصحفي الخاص بمدربي المنتخبين، التونسي الحسين عموتة والإيطالي روبرتو مانشيني ويسبقه الاجتماع التنسيقي المخصص لمناقشة التعليمات الإدارية للمواجهة.
ويأمل اتحاد الكرة والجهاز الفني واللاعبين، وقفة جماهيرية كبيرة تساهم في رفع معنويات النشامى، وتحفيزهم على تحقيق الانتصار، خصوصا وأن جميع التذاكر الخاصة بالمنتخب السعودي نفدت بشكل كامل.   
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