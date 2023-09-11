منتخب الكرة يلتقي أذربيجان اليوم بهدف تغيير الصورة

يحيى قطيشات

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عمان – يبحث المنتخب الوطني لكرة القدم، عن تغيير الصورة الفنية الضعيفة والأداء الباهت الذي ظهر عليهما في مباراته الودية الأخيرة أمام منتخب النرويج، عندما يلتقي منتخب أذربيجان عند الساعة السابعة من مساء الثلاثاء، في مباراة ودية تقام في العاصمة الأذرية باكو.وكان المنتخب، خسر بسداسية نظيفة أمام النرويج الخميس الماضي، في مباراة ربما تعتبر إحدى أسوأ المباريات للمنتخب الوطني الذي ظهر بلا هوية في هذه المباراة.ويسعى المنتخب بقيادة المغربي الحسين عموتة، لتغيير الصورة في مباراة أذربيجان، من خلال تقديم عرض فني أفضل، يعيد فيه حبل الود مع الجماهير التي كانت غاضبة للهزيمة والأداء أمام النرويج.وتأتي مباراتا المنتخب الوديتين أمام النرويج وأذربيجان، في إطار التحضيرات للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في قطر مطلع العام المقبل.ويبحث المنتخب الوطني، عن تسجيل انطلاقة جديدة جيدة مع المدير الفني المغربي المغربي حسين عموتة، والذي يأمل الشارع الرياضي الأردني بأن يكون قد استفاد من التجربة النرويجية بشكل إيجابي، وتعرف أكثر على قدرات اللاعبين وتسخيرها في المواجهة الدولية الودية مع المنتخب الأذري اليوم.وتعد مواجهة الليلة الثالثة بين المنتخبين، حيث سيطر التعادل الإيجابي على نتيجة المباراة الأولى التي جرت العام 2004، بهدف لكل منتخب وسجل للنشامى حاتم عقل، فيما فاز منتخب أذربيجان باللقاء الثاني بهدفين نظيفين في العام 2010.ويحتل المنتخب الأذري الذي يخوض المباراة في إطار تحضيراته لإكمال مشواره في منافسات المجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا، المركز 121 عالميا حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيما يحتل منتخب النشامى المركز 82.وخاض المنتخب الوطني عصر أمس، تدريبيه الأخير على ملعب المباراة، حيث وضع عموتة الرتوش الأخيرة على التشكيلة، والتي ستعتمد على تحقيق التوازن في الجانبين الدفاعي والهجومي، وإغلاق المنافذ الدفاعية بشكل محكم من خلال معالجة الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في مباراة النرويج، ومن المتوقع أن يجري عموتة عددا من التغيرات على التشكيلة الأساسية التي بدأت المباراة الماضية من خلال منح الفرص للاعبين عبدالله الزعبي، مهند خير الله، فراس شلباية، ومصطفى قزعر.ورصد عموتة نقاط القوة والضعف عند المنتخب الأذري واطلع على أسلوبه وطريقة لعبه وأبرز اللاعبين في صفوفه من خلال متابعة مباراته مع المنتخب البلجيكي والتي جرت يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا، وانتهت بفوز المنتخب البلجيكي بهدف من دون رد،ويملك الجهاز الفني للمنتخب خيارات متنوعة في كافة الخطوط، وحسب الهدف المعلن من التجربتين الوديتين امام المنتخبين النرويجي والاذري، هو منح الفرصة لمعظم اللاعبين للوقوف على حالتهم البدنية والفنية، وتضم قائمة المنتخب كلا من: يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، محمد العمواسي، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، فراس شلباية، مصطفى عيد، محمد أبو حشيش، عبدالله نصيب، يزن العرب، مهند خير الله، محمود شوكت، نزار الرشدان، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، نور الروابدة، إبراهيم سعادة، صالح راتب، محمود مرضي، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، حمزة الدردور، ويزن النعيمات.وتضم قائمة المنتخب الأذري، عددا من اللاعبين المميزين على الساحة الأوروبية، تحت قيادة المدير الفني الإيطالي جياني دي بياسي، كلا من اللاعبين: صلاحات أجانيف، شهر الدين محمد، يوسق ايمانوف، رحيل محمدوف، نورال يراموف، أنطون كريفوتسيوك، حجة حقردي، بهلول زادة، يوسف نبييف، بختيار زادة، الفين بادالوف، امين سيدييف، أوزان كان، اليكسي ايساييف، اميل سروف، فليب اوزوبيش، قسمت علييف، كوشجون، الفين جولييف، أمين محمودوف، الفين جمالوف، رينات دادانشوف، راميل شيداييف، موسى قربانلي، رستم أحمد زادة، ماهر امريلي.