منتخب الكرة يلتقي لبنان وقطر واليابان تحضيرا لكأس آسيا

يحيى قطيشات

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أنجز اتحاد كرة القدم، برنامج المرحلة الأخيرة من إعداد المنتخب الوطني، للمشاركة في منافسات نهائيات بطولة كأس آسيا 2023، المقررة في قطر خلال الفترة من الثاني عشر من شهر كانون الثاني (يناير) ولغاية العاشر من شهر شباط (فبراير) المقبلين.وأعلن اتحاد الكرة عن تنظيم 3 مباريات ودية تحضيرية لمنتخب النشامى أمام منتخبات لبنان وقطر واليابان، قبل البدء في منافسات آسيا.ويتوجه المنتخب من عمان للعاصمة اللبنانية بيروت لمواجهة نظيره اللبناني في الثامن والعشرين من الشهر الحالي في مباراة ودية، وحسب البرنامج المعد، يطير المنتخب من بيروت إلى عمان ثم للعاصمة القطرية الدوحة، لإقامة معسكر يستمر لغاية انطلاق مباريات البطولة لغايات التأقلم على الأجواء في البلد المستضيف وخوض المباريات الودية الاستعدادية على الملاعب القطرية، فيلعب النشامى مواجهتين وديتين أمام المنتخب القطري في الخامس من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، فيما يلعب مع المنتخب الياباني يوم التاسع من الشهر نفسه.وعمل الاتحاد على توفير طلبات الجهاز الفني كافة، بقيادة المغربي الحسين عموتة، من خلال ترحيل المباريات المؤجلة من منافسات مرحلة الذهاب لما بعد انتهاء مشاركة المنتخب في البطولة، وبدء التحضيرات يوم الجمعة أو السبت المقبلين، والدخول في معسكر داخلي بحضور اللاعبين المحليين، في انتظار اكتمال الصفوف مع التحاق المحترفين في الخارج تباعا في الأول من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، وفق ما تنص عليه تعليمات الاتحاد الآسيوي بالسماح للاعبي المنتخبات بالانضمام للمشاركة في النهائيات.وينتظر أن يعلن عموتة، بعد نهاية مباراة الرمثا والجليل غدا، قائمة النشامى المشاركة في البطولة، والتي تضم 23 لاعبا؛ حيث يأمل الشارع الرياضي المحلي، أن تشهد التشكيلة المقبلة للمنتخب الوطني لكرة القدم، تغييرات إيجابية بما يتماشى مع معالجة سلبيات التشكيلات الماضية وتعزيز إيجابياتها، خاصة وأن اختيارات عموتة الماضية نالت نصيبا وافرا من النقد من قبل متابعين ومختصين وجماهير، بعد سلسلة النتائج والأداء المتراجعين في المباريات الودية والرسمية.ويلعب المنتخب الوطني في منافسات المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات: كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا، وسيواجه النشامى نظيره المنتخب الماليزي يوم 15 من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، وذلك عند الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الأردن على ستاد الجنوب.ويستكمل "النشامى" مشواره في مشاركته الخامسة في النهائيات، بلقاء منتخب كوريا الجنوبية يوم 20 من الشهر نفسه، عند الساعة الثانية والنصف عصرا وعلى ستاد الثمامة، فيما يختتم المنتخب الوطني مشواره في الدور الأول بمواجهة البحرين بالتوقيت نفسه، وذلك على ستاد خليفة الدولي يوم 25 من الشهر ذاته.وأنجز المدير الإداري للمنتخب محمد منكو، بتكليف من اتحاد الكرة، ترتيبات إقامة المعسكرات كافة في عمان وبيروت والدوحة، من حيث مواعيد السفر والإقامة في الفنادق ومواعيد التدريبات والمباريات الودية.أما مشاركة النشامى أمام عموتة لتحقيق نتائج إيجابية وتغيير الصورة الفنية الباهتة وسلسلة الخسائر في المباريات الودية والرسمية، فتمكنه من استعادة ثقة جماهيره، وتزيد فرصته في الاستمرار مع المنتخب للمرحلة المقبلة.