الأحد 10 أيلول 2023
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منتخب الكيك بوكسينج يحصد 16 ميدالية بالبطولة العربية

منتخب الكيك بوكسينج يحصد 16 ميدالية بالبطولة العربية
منتخب الكيك بوكسينج يحصد 16 ميدالية بالبطولة العربية

حقق منتخبنا الوطني للكيك بوكسينج 16  ميدالية ملونة وذلك خلال مشاركته في النسخة الرابعة عشرة من البطولة العربية والتي اختتمت اليوم السبت في محافظة السليمانية العراقية.اضافة اعلان
وجاءت الميداليات  بواقع 4 ميداليات ذهبية و7 ميداليات فضية و5 ميداليات برونزية.
وتحققت الميداليات الذهبية الـ 4 من خلال اللاعبين : قيس الجمل وعلي خلف ومهند عفانة وابراهيم جمعة.
فيما حقق كل من، لؤي الأزعر ويوسف النادي وابراهيم زايد وعبدالرحيم المعايطة وعدي المحارمة وقصي سامر وابراهيم جمعة الميداليات الفضية الـ7.
ونال كل من اللاعبين، محمود فرحان وسعيد الرمحي وعلي رياض وعبدالرؤوف المعايطة وأحمد الشلول الميداليات البرونزية الـ 5.
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