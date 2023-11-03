منتخب "الكيك بوكسينج" يعلن قائمته المشاركة ببطولة العالم

مهند جويلس

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عمان - أعلن المنتخب الوطني للكيك بوكسينج عن قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة العالم، والتي ستنطلق في البرتغال من 17 وحتى 26 شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين من مختلف دول العالم.واختار مدرب المنتخب الوطني للكيك بوكسينج عيسى أبو نصار، 12 لاعبا للمشاركة في البطولة، أملا بتحقيق إنجازات والصعود على منصات التتويج.ويمثل المنتخب في البطولة كل من: لؤي الأزعر (وزن تحت 51 كغم أسلوب فل كونتاكت)، سعيد الرمحي (وزن تحت 54 كغم فل كونتاكت)، قيس الجمل (وزن تحت 57 كغم فل كونتاكت)، إبراهيم جمعة (وزن تحت 60 كغم فل كونتاكت)، علي عباس (وزن تحت 63.5 كغم فل كونتاكت)، يوسف النادي (وزن تحت 63.5 كغم فل كونتاكت)،عدي أبو حصوة (وزن تحت 67 كغم فل كونتاكت)، أنس الظهراوي (وزن تحت 67 كغم k1)، محمد المعايطة (وزن تحت 71 كغم فل كونتاكت)، قصي سامر (وزن تحت 71 كغم لوكيك)، علي خلف (وزن تحت 86 كغم فل كونتاكت)، عبد الرحيم المعايطة (وزن تحت 91 كغم فل كونتاكت).وأكد أبو نصار، أن المنتخب جاهز للمشاركة في البطولة، عقب التحضير الفني والنفسي لها من قبل إدارة الاتحاد والجهاز الفني، موضحا بأن الاتحاد وفر جميع إمكانياته من أجل نجاح المنتخب في البطولة.وبين أبو نصار في حديثه لـ"الغد"، أن المنتخب اعتبر البطولة العربية التي أقيمت في العراق قبل شهرين، محطة تحضيرية لبطولة العالم، والتي تستحوذ على اهتمام اللاعبين المميزين من مختلف القارات.وأضاف: "تشهد البطولة مشاركة 7 لاعبين من المنتخب الوطني للمرة الأولى في بطولة العالم، وهؤلاء اللاعبون يشكلون الجيل الحديث لرياضة الكيك بوكسينج، حيث تبلغ أعمار معظمهم من 19 إلى 23 عاما، ونأمل منهم الاستفادة القصوى من البطولة، في ظل احتكاكهم مع لاعبين ذات مستويات مميزة".وكان المنتخب قد حصد ميدالية برونزية في مشاركته الأخيرة ببطولة العالم في العام 2021، والتي أقيمت في إيطاليا، وجاءت عبر اللاعب علي خلف بوزن تحت 81 كغم.ويترأس وفد المنتخب المسافر إلى البرتغال الأسبوع المقبل، رئيس اتحاد الكيك بوكسينج سامي الوحش، ويضم الوفد نائب رئيس الاتحاد رعد هارون، والمدربين عيسى أبو نصار ورائد الدبج، والمعد البدني هيثم أبو الرب، والحكم الدولي جهاد عشا.