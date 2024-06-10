منتخب اللياقة البدنية يعود من مصر بـ"البرونزية العربية"

مصطفى بالو

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عمان - عاد منتخب اللياقة البدنية إلى أرض الوطن بالميدالية البرونزية، بعد مشاركته في منافسات البطولة العربية التي جرت في الغردقة، بمشاركة 22 دولة عربية، ليضيفها إلى سلسلة إنجازاته التي تتضمن 25 ميدالية آسيوية وعالمية، و8 ميداليات ملونة وكأس الرئيس في بطولة جورجيا الدولية.وأكد لاعب المنتخب الوطني محمد الكردي قوة المنافسات العربية، مشيرا إلى جولاتها الصعبة التي استمرت على مدار 3 أيام شاقة. وبين الكردي أن الفرق العربية أشركت أفضل اللاعبين في تحديات اللياقة البدنية، شارحا: "وصل المنتخب الوطني إلى الغردقة مساء الثلاثاء الماضي، وشاركنا في مراسم الافتتاح، وباشرنا المنافسات الخميس الماضي والتي استمرت حتى أول من أمس، وسط أجواء تنافسية وندية وإثارة، وقدمنا مستويات طيبة، وتوجت مجهوداتنا بالوقوف على منصات التتويج".من جانبه، قال زميله د. عبدالرحمن عاقلة: "خضنا غمار المنافسات بروح الفريق الواحد، ولا شك في أن تمرينات ومراحل البطولة حفلت بالصعوبة، إلا أنها كانت تثير فينا العزيمة والتحدي، ووجهنا بوصلة طموحاتنا نحو الوقوف على منصات التتويج، وهو ما تحقق حين حصلنا على المركز الثالث، ولا بد أن نشكر اتحاد بناء الأجسام الذي وقف خلف مشاركتنا، وقدم التسهيلات وأشكال الدعم كافة".وفي السياق ذاته، بين لاعب المنتخب الوطني أحمد النسور أن تحديات اللياقة البدنية تواصل حضورها العربي والقاري والعالمي، مشيرا: "حصول المنتخب الوطني على البرونزية العربية، يعتبر استكمالا للإنجازات التي حققها زملائي وزميلاتي في مختلف تشكيلات المنتخبات الوطنية، تفوقنا أنا والكردي وعاقلة في بعض التحديات، ووفقنا في تحقيق النقاط لنحتل المركز الثالث عربيا، خلف المنتخب الكويتي صاحب المركز الأول والمنتخب المصري صاحب المركز الثاني".وأثنى رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية مأمون كلمات على نتائج المنتخب الوطني في تحديات اللياقة العربية وهنأ اللاعبين، قائلا: "أخذت رقعة تحديات اللياقة البدنية بالاتساع كثيرا، وزاد عدد الأندية والمراكز التي تهتم بإقامة منافساتها الدورية، ومنها من يتجه إلى المناطق السياحية الجاذبة لإقامة منافساتها وتمارينها، التي تحفل بالقوة والتحدي والإثارة، وفتحت الأبواب لمشاركة الإناث والعائلات".وأضاف: "وجود أرض خصبة للأبطال والبطلات، ساعدنا كثيرا في تحقيق الإنجازات من مشاركة إلى أخرى، حتى وصل عدد الميداليات الملونة إلى 34 ميدالية ملونة، والحصول على كأس بطل أبطال العالم وكأس الرئيس في جورجيا الدولية".وتابع : "نفتخر بجميع الأبطال الذين مثلوا منتخبات تحديات اللياقة البدنية في مختلف الاستحقاقات، وساهموا بتحقيق إنجازات نوعية، ولعل هذا التميز وجهنا إلى استحداث بطولة رسمية في تموز (يوليو) المقبل، وانطلقنا في تحضير ترتيباتها، وإنجاز متطلبات النجاح التنظيمي الإداري والفني، بشكل احترافي يليق بمستوى انتشار اللعبة والتي أصبحت جاذبة للجنسين، وتبشر بالمزيد من الأبطال والبطلات لمختلف الفئات العمرية".