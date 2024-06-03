 
الإثنين 03 حزيران 2024
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منتخب اللياقة البدنية يغادر للمشاركة في البطولة العربية

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أرشيفية
عمان- يغادر المنتخب الوطني للياقة البدنية إلى مصر اليوم، لخوض غمار منافسات البطولة العربية التي تقام في مدينة الغردقة خلال الفترة 4-9 حزيران (يونيو) الحالي.اضافة اعلان
ويمثل المنتخب الوطني في المنافسات العربية، الثلاثي محمد الكردي، عبدالرحمن عاقلة وأحمد النسور، وهم الذين يملكون الخبرة والمستويات المميزة التي تؤهلهم لخوض هذه المنافسات.
ويؤكد رئيس اتحاد بناء الاجسام واللياقة البدنية مأمون كلمات أن  المنتخب الوطني لتحدي اللياقة البدنية، بمختلف لاعبيه ولاعباته، يشار له بالبنان في المشاركات العربية والإقليمية والدولية والعالمية، وهو الذي اعتلى منصات التتويج بعد فترة وجيزة من اعتماد اللعبة،  عندما سجل 13 ميدالية في أول مشاركة بالبطولة الآسيوية، واتبعها بـ12 ميدالية وكأس بطل الأبطال في بطولة العالم، وزاد إليها 8 ميداليات ملونة وكأس الرئيس في بطولة جورجيا الدولية".
وأضاف: " والآن يتطلع المنتخب إلى منصات التتويج العربية، رغم ازدحام الطريق إليها بالمنافسين المتمرسين، وكلنا ثقة بقدرة المنتخب الوطني على تحقيق إنجازات جديدة في الغردقة.
واجمع اللاعبون محمد الكردي وعبدالرحمن عاقلة وأحمد النسور على جاهزيتهم للمنافسات العربية بالقول: " نشكر اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، على صبغه تحديات اللياقة البدنية بالصف الرسمية، من خلال إقامة البطولات المحلية، وتشكيل المنتخبات ودعمها لخطف بريق الإنجازات الخارجية، ونحن مستعدون للمنافسات العربية، ونوجه وصلة طموحنا نحو منصات التتويج، والعودة بغلة وفيرة من الميداليات، رغم صعوبة التحديات، ونبحث عن مواصلة مسيرة الإنجاز لمنتخبات اللياقة البدنية، التي تجلت حضورا وإنجازات لافتة في أول مشاركاتها القارية والدولية والعالمية ".
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