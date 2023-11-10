الجمعة 10 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

منتخب الناشئات يتطلع لفوزه الثاني أمام العراق في "غرب آسيا"

1699627251290790100
المنتخب الوطني النسوي تحت 17 عاما لكرة القدم -(من المصدر)
عمان - يخوض المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم تحت 17 عاما اليوم، ثاني مواجهاته في بطولة غرب آسيا للناشئات بنسختها الرابعة، عندما يواجه المنتخب العراقي عند الساعة الثامنة مساء، على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.اضافة اعلان
وكان منتخب الناشئات قد افتتح مشواره في البطولة بالفوز على حامل اللقب في آخر نسختين المنتخب اللبناني بهدفين لهدف، في مباراة مثيرة شهدت تسجيل واحد من أسرع أهداف بطولات غرب آسيا للكرة النسوية، والذي جاء بعد دقيقة واحدة على انطلاقة المباراة، بإمضاء لاعبة المنتخب الوطني نور أحمد بتسديدة مخادعة من منتصف الملعب.
ويتطلع “الناشئات” لمواصلة انتصاراته في البطولة، والوصول للنقطة السادسة بهدف وضع قدم في المباراة النهائية للبطولة التي تقام بمشاركة 4 منتخبات، حيث تخوض المنتخبات المشاركة 3 مباريات، على أن يتأهل للمباراة النهائية المنتخبان صاحبا أعلى رصيد نقطي.
وتقام المباراة الأولى اليوم بين المنتخب اللبناني ونظيره السوري عند الساعة الخامسة مساء على الملعب نفسه، إذ يسعى المنتخب اللبناني لتعويض الخسارة وإحياء آماله في المنافسة على بطاقتي التأهل للمشهد الختامي، فيما يأمل “السوري” الفوز وحسم تأهله للمباراة النهائية بنسبة كبيرة، بعد أن فاز في مباراته الأولى برباعية بيضاء على نظيره العراقي.
وظهر المنتخب الوطني بصورة جيدة في أول لقاء رسمي له تحت قيادة المدير الفني حسام أبو رياش، حيث أثبت الفريق حضوره الذهني والفني والبدني أمام منافس يملك إمكانيات فنية جيدة، كان قد حصل على لقب البطولة نفسها مطلع العام الحالي، إلا أن التصميم على الفوز كان حاضرا عند اللاعبات، حيث تعادل المنتخب اللبناني في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي للمواجهة، وسرعان ما عاد المنتخب وتقدم بالنتيجة مجددا بعد ذلك بدقيقة واحدة عبر اللاعبة البديلة ختام شقير.
ومن المتوقع أن يواصل أبو رياش الاعتماد في تشكيلته الأساسية على كل من سيلين سيف، رنيم الداود، كريستينا جوعانة، نور أحمد، هيا أبو علي، لمار شلبي، كندا التيتي، ميرا العطاري، حلا مرار، راما الخاشوك وجنة معتوق.
وعلى الطرف الآخر، يتطلع المنتخب العراقي لعكس الصورة التي ظهر بها في مباراته الأولى، بعد أن تلقى خسارة قاسية أمام المنتخب السوري، جعلت مدرب العراق علي حسن في موقف صعب بأول حضور له مع المنتخبات النسوية العراقية بالبطولات الخارجية.
ويعتمد حسن في اختياراته على كل من أرينا أركاوازي، مروة الحسن، أسماء محي الدين، دناس علي، كزوة حيدر، مينا مصطفى، روزهين أبوزير، روان وليد، برزا شوكت، فينوس إلياس ومينا مصطفى.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1699627525610807400

ذهبية وفضية وبرونزية للأردن في بطولة كأس الرئيس للتايكواندو

منذ 8 دقيقة
1699627108560778200

"الأولمبي" يغادر إلى السعودية لخوض معسكر تدريبي

منذ 9 دقيقة
فريق السلط لكرة القدم -(من المصدر)

السلط يستضيف المنتخب الفلسطيني في مباراة ودية اليوم

منذ 11 دقيقة
1699628809160913600

عمان يسعى للتتويج بـ"يد السيدات" على حساب حرثا اليوم

منذ 13 دقيقة
1699627758790827200

أنشيلوتي يتعاطف مع جولر بعد تعرضه لإصابة جديدة

منذ 14 دقيقة
1699627416270799400

قمة مرتقبة بين مانشستر سيتي وتشيلسي.. وفرصة للتعويض أمام توتنهام وآرسنال

منذ 14 دقيقة
افكار و مواقف
ترجمات
دبابة "ميركافا" منتشرة في محيط كريات شمونة الشمالية بالقرب من الحدود مع لبنان، 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

شركات الأسلحة الأميركية والإسرائيلية وأرباح حرب الإبادة

ترجمات |منذ 46 دقيقة
ملصق دعائي لمقاتلي القبائل في منطقة الجزيرة السورية - (المصدر)

هجمات "حركة أبناء الجزيرة والفرات" على الأميركيين

ترجمات |منذ 48 دقيقة
بريطانيا

‏علاقة بريطانيا بالصهيونية وإسرائيل وتداعياتها على الفلسطينيين‏

ترجمات |08 تشرين الثاني 2023
الناشطة المصرية زين رحمة تواجه كلاريسا وارد من (سي إن إن) بشأن تغطية الشبكة المنحازة لإسرائيل، 20 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر) ‏

كيف فضحت حرب إسرائيل على غزة كراهية الغرب للفلسطينيين‏

ترجمات |07 تشرين الثاني 2023
رايات "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي" ترتفع في جنازة شهداء في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

حصيلة ضحايا الاحتلال في الضفة تتزايد.. والغضب يتصاعد

ترجمات |07 تشرين الثاني 2023
1699265024035905200

الولايات المتحدة، حزب الله، وكيفيات إدارة التصعيد‏

ترجمات |06 تشرين الثاني 2023
 