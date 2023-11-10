منتخب الناشئات يتطلع لفوزه الثاني أمام العراق في "غرب آسيا"

مهند جويلس

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عمان - يخوض المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم تحت 17 عاما اليوم، ثاني مواجهاته في بطولة غرب آسيا للناشئات بنسختها الرابعة، عندما يواجه المنتخب العراقي عند الساعة الثامنة مساء، على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.وكان منتخب الناشئات قد افتتح مشواره في البطولة بالفوز على حامل اللقب في آخر نسختين المنتخب اللبناني بهدفين لهدف، في مباراة مثيرة شهدت تسجيل واحد من أسرع أهداف بطولات غرب آسيا للكرة النسوية، والذي جاء بعد دقيقة واحدة على انطلاقة المباراة، بإمضاء لاعبة المنتخب الوطني نور أحمد بتسديدة مخادعة من منتصف الملعب.ويتطلع “الناشئات” لمواصلة انتصاراته في البطولة، والوصول للنقطة السادسة بهدف وضع قدم في المباراة النهائية للبطولة التي تقام بمشاركة 4 منتخبات، حيث تخوض المنتخبات المشاركة 3 مباريات، على أن يتأهل للمباراة النهائية المنتخبان صاحبا أعلى رصيد نقطي.وتقام المباراة الأولى اليوم بين المنتخب اللبناني ونظيره السوري عند الساعة الخامسة مساء على الملعب نفسه، إذ يسعى المنتخب اللبناني لتعويض الخسارة وإحياء آماله في المنافسة على بطاقتي التأهل للمشهد الختامي، فيما يأمل “السوري” الفوز وحسم تأهله للمباراة النهائية بنسبة كبيرة، بعد أن فاز في مباراته الأولى برباعية بيضاء على نظيره العراقي.وظهر المنتخب الوطني بصورة جيدة في أول لقاء رسمي له تحت قيادة المدير الفني حسام أبو رياش، حيث أثبت الفريق حضوره الذهني والفني والبدني أمام منافس يملك إمكانيات فنية جيدة، كان قد حصل على لقب البطولة نفسها مطلع العام الحالي، إلا أن التصميم على الفوز كان حاضرا عند اللاعبات، حيث تعادل المنتخب اللبناني في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي للمواجهة، وسرعان ما عاد المنتخب وتقدم بالنتيجة مجددا بعد ذلك بدقيقة واحدة عبر اللاعبة البديلة ختام شقير.ومن المتوقع أن يواصل أبو رياش الاعتماد في تشكيلته الأساسية على كل من سيلين سيف، رنيم الداود، كريستينا جوعانة، نور أحمد، هيا أبو علي، لمار شلبي، كندا التيتي، ميرا العطاري، حلا مرار، راما الخاشوك وجنة معتوق.وعلى الطرف الآخر، يتطلع المنتخب العراقي لعكس الصورة التي ظهر بها في مباراته الأولى، بعد أن تلقى خسارة قاسية أمام المنتخب السوري، جعلت مدرب العراق علي حسن في موقف صعب بأول حضور له مع المنتخبات النسوية العراقية بالبطولات الخارجية.ويعتمد حسن في اختياراته على كل من أرينا أركاوازي، مروة الحسن، أسماء محي الدين، دناس علي، كزوة حيدر، مينا مصطفى، روزهين أبوزير، روان وليد، برزا شوكت، فينوس إلياس ومينا مصطفى.