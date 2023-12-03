منتخب الناشئين يتعادل مع العراق وديا

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تعادل المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 15 عاما، بدون أهداف مع المنتخب العراقي، في المباراة الودية التي جرت أمس على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب،ضمن تحضيرات الطرفين للمشاركة ببطولة غرب آسيا.ودفع المدير الفني للمنتخب الوطني عبد الله القططي، بتشكيلة أساسية مكونة من قصي الحلاحلة، مهند محمود، هشام سلامة، خزرج القاسم، محمد أبو الغنم، محمود الطميزي، أحمد ملكاوي، زيد أبو دهيم، قصي الشواورة، محمد شحدة وعز الدين المصري.وحاول المدرب إشراك أكبر عدد من اللاعبين خلال الشوط الثاني للوقوف على جاهزيتهم البدنية والفنية، فيما يتجدد اللقاء بين الطرفين بعد غد الأربعاء على ملعب السلط عند الساعة الرابعة عصرا.وكانت قرعة بطولة غرب آسيا العاشرة للناشئين، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب الإمارات والسعودية وسورية، حيث تقام المنافسات خلال الفترة 11 حتى 20 كانون الأول (ديسمبر) الحالي في سلطنة عمان.وبحسب نظام البطولة، يقام الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من بين المجموعتين، إلى الدور نصف النهائي.