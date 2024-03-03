منتخب الناشئين يجدد مواجهته مع نظيره الأوزبكي اليوم

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عمان – الغد – يلتقي المنتخب الوطني للناشئين تحت 17 عاما لكرة القدم، عند الساعة الثانية عصر اليوم نظيره المنتخب الأوزبكي، على ملعب جاوا، في مباراة ودية تأتي في إطار تحضيراته للمشاركة في التصفيات الآسيوية المقررة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.المنتخبان يبحثان عن الفائدة الفنية وتصويب الأخطاء التي ظهرت خلال مباراتهما الأولى والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.وينتظر أن يختتم منتخب الناشئين معسكره التدريبي الذي يقيمه في أحد فنادق العاصمة، عقب نهاية المباراة ويعود بعدها اللاعبون إلى أنديتهم، في انتظار التجمع المقبل في رحلة التحضيرات الآسيوية.وتضم قائمة المنتخب التي أعلنها المدرب عبدالله القططي كلا من اللاعبين: قصي الحلاحلة، زياد الزعبي، محمد الشلول، مهند محمود، هشام سلامة، خزرج القاسم، ياسر الحمبوز، محمد أبو الغنم، محمود الطميزي، أحمد ملكاوي، زيد أبو دهيم، حسام السنجلاوي، قيس الشواشرة، حمزة يغنم، عز الدين المصري، حسن العابورة، زيد الخالدي، محمد شحدة، طارق الدهامشة، أكرم أبو عاقولة، حسين ذيابات، أحمد الربابعة، وضياء الدين هاشم.ويحظى المنتخب بدعم كبير من اتحاد الكرة من خلال إقامة المعسكرات الداخلية والخارجية وتأمين مباريات ودية، وإقامة التدريبات على ملاعب جيدة، إضافة إلى الدعمين المالي والمعنوي، أملا في ترك بصمات إيجابية خلال المشاركات العربية والآسيوية المقبلة، وبناء جيل من اللاعبين يشكل رافدا للمنتخبين الأول والأولمبي خلال المرحلة المقبلة.