منتخب الناشئين يخسر أمام اليابان ويلتقي قطر في "سلة آسيا"

خالد تيسير العميري

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عمان - فقد المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 عاما لكرة السلة، فرصة المنافسة على المركزين الخامس والسادس، بخسارته أمام المنتخب الياباني بنتيجة 58-72 (النصف الأول 19-38) في لقاء جمعهما أمس بصالة الغرافة في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن بطولة كأس آسيا.وسيلتقي المنتخب الوطني للناشئين لكرة السلة في وقت لاحق من اليوم، مع المنتخب القطري، الذي خسر من إيران (56-83) في دور تحديد المراكز السابع والثامن.وتمثل البطولة الآسيوية، محطة تأهيلية لبطولة العالم تحت 17 عاما، والتي تستضيفها تركيا في الفترة من 29 حزيران (يونيو) إلى 7 تموز (يوليو) من العام 2024، حيث تأهلت منتخبات، أستراليا ونيوزيلندا والفلبين والصين للمونديال.ودخل المدير الفني للمنتخب الوطني ماركو فيليبوفيتش اللقاء معتمدا على الخماسي، كريم الجيبات وحمزة شعبان وعبدالمجيد شديفات وعمر حجازي وسند غزال، فيما بدأ المدير الفني لليابان اليخاندرو مارتينيز اللقاء معتمدا على الخماسي، كينشيرو بينديكت وكايتو ناكامورا وجينجا سيمبو وسيراتاني وشوغو تاكاتا.وجاءت بداية المباراة قوية لمحاربي الساموراي، ليتقدموا (20-11)، ولم تتبدل الصورة كثيرا في الفترة الثانية مع غياب فاعلية أغلب لاعبي المنتخب الوطني ورعونة التسجيل، لتحسم اليابان النصف الأول (38-19) بعدما تقدمت في نتيجة الفترة (18-8).ودخل صقور الناشئين أجواء المباراة مع بداية الفترة الثالثة، التي نوع فيها من خياراته بالتسجيل مقلصا الفارق رغم تأخره بنتيجة الفترة الثالثة (18-22)، ولم يسعف الوقت صحوة لاعبي المنتخب الوطني لقلب الطاولة على الكمبيوتر الياباني، الذي فاز في النتيجة النهائية (72-58) رغم خسارته الفترة الأخيرة (12-21).وبرز عمر حجازي في اللقاء من جانب لاعبي المنتخب الوطني بتسجيله 21 نقطة و6 متابعات وتمريرتين وستيل بفاعلية 21، يليه عبدالمجيد شديفات بتسجيله 20 نقطة مع 4 متابعات وتمريرة وستيل بفاعلية 21، فيما كان سوجو تاكاتا اللاعب الأبرز من جانب اليابان بتسجيله 8 نقاط و5 متابعات و6 تمريرات حاسمة بفاعلية 14.وعلى مستوى الأرقام الجماعية، قام المنتخب الوطني بإجمالي 37 متابعة (28 دفاعية و9 هجومية) مقابل 42 متابعة لليابان (19 دفاعية و23 هجومية)، وسجل المنتخب الوطني 14 نقطة من استثمار حالات التيرن أوفر مقابل 17 نقطة لليابان، التي سجلت 16 نقطة من الفاست بريك مقابل 7 نقاط للمنتخب الوطني، كما سجلت اليابان 20 نقطة من الفرصة الثانية مقابل 12 نقطة للمنتخب الوطني، الذي غابت فاعلية دكة بدلائه بتسجيلها 6 نقاط مقابل 35 نقطة جاءت من بنش اليابان.