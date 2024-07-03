 
الخميس 04 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"منتخب الناشئين" يستهل مشواره بالفوز على قطر في "الطائرة" العربية

فرحة المنتخب الوطني بعد تحقيق الفوز على قطر أمس- (الغد)
فرحة المنتخب الوطني بعد تحقيق الفوز على قطر أمس- (الغد)
عمان- استهل المنتخب الوطني للناشئين للكرة الطائرة، مشواره بالفوز على نظيره القطري بنتيجة 3-0، بواقع 25-22، 25-22، و25-17، في المباراة التي جرت في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة العربية، والتي شهدت فوز البحرين على ليبيا بنتيجة 3-1، والسعودية على الكويت بنتيجة 0-0.اضافة اعلان
وقدم نجوم المنتخب الوطني للناشئين مباراة ثقيلة، مميزة في النواحي التكتيكية بالهجوم والدفاع، وبرزت العاب المعد معتز النقيب، والضاربين محمود شاهين، مجاهد نضال، محمد نضال، ماجد هارون، ايهم النقيب، عبدالله شبانة، عمر عمارة والليبرو محمد أبوبة، وأظهر “نجوم المستقبل” للطائرة الأردنية، مستوى لافتا بقيادة المدير الفني للمنتخبات الوطنية هيثم الوسلاتي، واتضحت مدى القيمة الفنية التي عاد بها المنتخب الوطني من معسكره التدريبي في مصر.
في المقابل، ظهر المنتخب القطري بشكل جيد، وبرز من لاعبيه المعد أحمد عادل، تميم عوض، حمد حجي، عمر العواملة، عبدالرحمن علي، سلطان الانصاري، والليبور نواف عادل، وتبادل الفريقان اللمحات الجميلة، والسباق النقطي اللاهب، وظهرت التعادلات في اكثر من مشهد خلال اشواط المباراة، وبعد التقدم لقطر في بداية الشوط الأول 4-2،عاد المنتخب الوطني وتقدم 12-9، ثم التعادل 18-18، والتعادل 21-21، قبل ان ينهي المنتخب الوطني الشوط 25-22.
وعاد السجال النقطي في الشوط الثاني، وتبادل لاعبو الفريقين تقديم الجمل الفنية تحت الشبكة، وتقدم المنتخب الوطني 7-3، ولحق به القطري وفرض التعادل 9-9 و16-16، و21-12، وانهى المنتخب الوطني الشوط الثاني بنتيجة 25-22، ورغم ان المنتخب القطري بدأ الشوط الثالث بقوة وتقدم 6-3، إلا ان نجوم المنتخب الوطني رتبوا اوراقهم، وعادوا بالهجوم الساحق وحسن الاستقبال واغلاق الملعب الخلفي، ليتعادل ويتقدم 10-7، و16-13، وانهى الشوط الثالث 25-17 والمباراة بنتيجة 3-0.
وتتواصل المنافسة اليوم بإقامة 3 مباريات اليوم، حيث تجمع الأولى البحرين والسعودية عند الساعة 3، وليبيا مع قطر الساعة 5، والعراق مع الكويت الساعة 7 في ذات الصالة.
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