منتخب "الناشئين" يغادر الثلاثاء.. بطولة شاطئية للرجال والسيدات.. والاتحاد يلتقي "الأولى" اليوم

مصطفى بالو

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عمان - من المنتظر أن يغادر وفد منتخب الناشئين إلى السعودية يوم الثلاثاء، وذلك لخوض غمار منافسات بطولة غرب آسيا لكرة الطائرة التي تقام خلال الفترة 15-25 آب (أغسطس) الحالي، حيث ينافس المنتخب الوطني بالمجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه، السعودية ولبنان وقطر.وسمى اتحاد الكرة الطائرة وفده إلى السعودية برئاسة عضو الاتحاد سليمان العساف، ويرافقه أمين السر إسماعيل السراحنة كعضو في لجنة الاحتكام، والحكم الدولي أسامة العضايلة، والمدرب الوطني فايز الدعجة، وإداري الفريق سامي محاسنة، والمعالج صهيب الخطيب، واللاعبون وفا أبو طوق، إبراهيم العطلة، نور الدين الصرايرة، عبد العظيم دغيش، أحمد العطلة، عبدالله العلوان، محمد مرجان، عامر الزركية، صالح الطهراوي، جميل الحارثي، لؤي علي.وكثف المنتخب الوطني تحضيراته بقيادة الدعجة، بعد ان أنهى مؤخرا معسكره الداخلي، خاض فيه مباريات ودية مع منتخب الرجال، وأندية المقدمة، في الوقت الذي استضاف فيه المنتخب الفلسطيني، وواجهه في لقاءين وديين، وقف من خلاله مدرب المنتخب الوطني على جاهزية اللاعبين البدنية والذهنية والتكتيكية، ووقف عند السلبيات وقدم العلاجات المناسبة قبل التوجه إلى السعودية، ويختتم المنتخب الوطني معسكره التدريبي المغلق في أحد فنادق العاصمة اليوم، والذي تخلله آخر بروفة تحضيرية أمام منتخب الجامعة الأردنية.وقال نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات عن مشاركة "الناشئين": "الكرة في ملعب الجهاز الفني واللاعبين، ووفر اتحاد الكرة الطائرة بتوجيهات رئيسته سمو الأميرة آية بنت فيصل، كل أشكال الدعم للمنتخب الوطني الذي يملك مواهب واعدة، والتقينا باللاعبين والجهاز الفني، وأكدنا ضرورة تقديم ما يليق بتطور الطائرة الأردنية، مؤكدين للواعدين بأنهم أمل ومستقبل اللعبة".بطولة شاطئية لاختيار المنتخبات الوطنيةإلى ذلك، تنطلق منافسات البطولة الشاطئية للرجال والسيدات مساء اليوم، وتستمر إلى يوم غد الأحد على ملاعب سمو الأميرة آية الشاطئية بمدينة الحسين للشباب، والتي يشارك فيها نخبة من اللاعبين واللاعبات، وتخضع تحت الرصد الفني من قبل المدربين المعنيين، لاختيار عناصر منتخبي الرجال والسيدات، والذين سيمثلون الطائرة في بطولة غرب آسيا للجنسين، والتي ستقام في لبنان في 13 أيلول (سبتمبر) المقبل.ورد قطيشات حول إقامة هذه البطولة، قائلا: "نملك لاعبين ولاعبات مميزات في الطائرة الشاطئية، وننطلق من انجاز منتخب السيدات للكرة الشاطئية، عندما خطف برونزية النسخة السابقة في قطر، ونعمد في اتحاد اللعبة إلى زج المنتخبات الوطنية في أغلب المشاركات العربية والإقليمية والدولية، والتي من شأنها أن تساعدنا في تحقيق قفزات ملحوظة في خطة التطور التي اطلقانها على صعيد "طائرة" الصالات أو الشاطئية، وفور تسمية عناصر منتخبي الرجال والسيدات، سنوفر لهما أجواء الاستعداد المناسبة، لتحقيق إنجازات جديدة للعبة على الصعيد الإقليمي.ويذكر أن اللجنة الفنية، أنجزت جميع ترتيبات البطولة، والتي ستتولى قيادة مبارياتها لجنة الحكام برئاسة الدولي وليد النجار، وأنجزت قرعة المنافسات المفتوحة للذكور والإناث، ويشارك في هذه النسخة عدد مميز من اللاعبات، (شهد العواملة، تسنيم، ريماس دعاس، جنان العموري، رغد حيمور، تمارا الحسنات، نانسي عياش، رهف أبوا لليل، تمارا جابر، تالا أبوزيد، فرح العطعوط ورهف حيمور).ويشارك في بطولة الرجال، كل من اللاعبين (محمد القطامي، سائد الحسن، إياد محاسنة، أمين السطري، أحمد الفلاحات، عامر النجادات، فهد نعمان، حسن عبدالله، عبادة فخري، محمد دقماق، أحمد العواملة، راشد العبادي، عبدالرحمن غانم، عودة حسن، خالد شباب، محمد جمال، محمد الخوالدة ومحمد نور).اجتماع لـ"الأولى" اليوممن المنتظر أن يجتمع اتحاد الكرة الطائرة، بمندوبي الدرجة الأولى اليوم، عند الساعة 4 في بيت شباب عمان، والذي يأتي ضمن التحضيرات لانطلاق منافساتها للموسم الحالي 2023.وحول مضمون اجتماع اتحاد اللعبة بأندية الأولى اليوم، وضح قطيشات: " يأتي هذا الاجتماع التشاوري مع أندية الدرجة الأولى، للوقوف على استعداداتها لانطلاق الدوري للموسم الحالي، والوقوف على الصعوبات التي تواجهها، والبحث عن سبل حلها ضمن امكانات الاتحاد، في الوقت الذي سيتم فيه تثبيت الفرق المشاركة، ومناقشة آلية المنافسات وتعليماتها وتثبيتها، والاتفاق على موعد انطلاق الدوريات، وإصدار جدول المسابقة بما يتناسب وتحضيرات وجهوزية الفرق لهذه المسابقة".