الخميس 24 آب 2023
النسخة المطبوعة

منتخب "الناشئين" يلاقي الإمارات في ختام "طائرة" غرب آسيا

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جانب من لقاء منتخبنا الوطني ونظيره القطري في "طائرة" غرب آسيا أول من أمس-(الغد)

يواجه المنتخب الوطني للناشئين للكرة الطائرة، نظيره الإماراتي عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم الخميس، في صالة وزارة الرياضة في جدة، ضمن مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، على سلم ترتيب بطولة غرب آسيا تحت 19 سنة، التي تختتم مبارياتها في السعودية.

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ويبحث منتخبنا الوطني بقيادة مدربه فايز الدعجة، الوقوف في المركز الخامس على أقل تقدير، بعد ان كان بإمكانه تقديم أفضل مما كان، وهو الذي حال ثانيا في مجموعته الأولى خلف المتصدر السعودية، وفوت فرصة الوقوف في الدور النهائي عندما خسر أمام منتخب الكويت 0-3، في المباراة التي أضاعها  بفعل يديه، حين لم يكن اللاعبون في "الفورمة"، وعانوا من الشرود الذهني وارتكاب الأخطاء تحت الشبكة.


ويحسب للمنتخب الوطني للناشئين، تطوره الفني الملحوظ عن مشاركته في النسخة الماضية، وهو ما تفسره نتائجه، عندما استهل مشواره بالفوز على منتخب لبنان 3-0، وسرعان ما عوض خسارته أمام السعودية 0-3، إلى فوز مهم على قطر بنتيجة 3-0، جامعا 6 نقاط، ومسجلا 250 نقطة وعليه 240 نقطة بنسبة 1.04، وكانت لديه فرصة كبيرة لدخول "مربع" الكبار، والمنافسة على إحدى ميداليات البطولة الملونة، إلا انه فقد بوصلته الفنية أمام الكويت، لينقل للعب في مباريات تحديد المراكز 5-8، الذي جدد فيه الفوز على المنتخب القطري بنتيجة 3-0.


ويملك مدرب المنتخب الوطني، الكثير من الخيارات التي يطرحها أمام الإمارات، من قائمته التي تضم وفا أبو طوق، إبراهيم العطلة، نور الدين الصرايرة، عبد العظيم دغيش، أحمد العطلة، عبدالله العلوان، محمد مرجان، عامر الزركية، صالح الطهراوي، جميل الحارثي، لؤي علي، في الذي جهز فيه أوراقه، وحلوله الفنية والتكتيكية تحت الشبكة، في ظل قراءته لاوراق المنتخب الإماراتي، وعلاج الأخطاء التي ارتكبها اللاعبون في آخر المباريات، وتعزيز الإيجابيات بحثا عن الفوز الذي يوقفه في المركز الخامس على سلم الترتيب النهائي للبطولة الإقليمية.


وتختتم مباريات البطولة اليوم، عندما يلتقي منتخبا سورية وقطر عند الساعة 11 لتحديد المركزين 7-8، ولبنان مع الكويت عن الساعة 3 لتحديد المركزين 3-4، فيما يلتقي منتخبا السعودية والبحرين عند الساعة 7، لتحديد البطل والوصيف في ختام البطولة. إلى ذلك، استكمل الحكم المرافق لبعثة المنتخب الوطني أسامة العضايلة، متطلبات الحصول على الشارة القارية، بعد أن تولى إدارة عدد من المباريات في بطولة غرب آسيا الأولى للناشئين المقامة حاليا في مدينة جدة السعودية، حيث ظهر بمستوى لافت، نال إعجاب المتابعين لمنافسات البطولة، وسبق لاتحاد الكرة الطائرة أن أوفد الحكم العضايلة إلى بغداد لحضور دورة التحكيم الآسيوية.

 

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