الثلاثاء 05 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

منتخب الناشئين يواجه نظيره العراقي وديا اليوم

صورة تعبيرية للعبة كرة القدم - (من المصدر)
صورة تعبيرية للعبة كرة القدم - (من المصدر)
 يتجدد اللقاء بين المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 15 عاما، ونظيره المنتخب العراقي عند الساعة الرابعة من مساء اليوم في المواجهة الثانية بين المنتخبين، والتي يشهدها ملعب البترا، ضمن تحضيرات الطرفين للمشاركة ببطولة غرب آسيا.اضافة اعلان
ويدخل المنتخبان المباراة بأوراق فنية مكشوفة، وبهدف تصويب الأخطاء التي ظهرت على اللاعبين في المباراة الأولى، والتي انتهت بالتعادل السلبي، وسيدفع كل مدير فني بمعظم اللاعبين للوقوف على حالتهم الفنية والبدنية قبل الدخول في المباريات الرسمية. 
ويملك المدير الفني للمنتخب الوطني عبدالله القططي العديد من اللاعبين المميزين، وسيعتمد على تشكيلة أساسية مكونة من قصي الحلاحلة، مهند محمود، هشام سلامة، خزرج القاسم، محمد أبو الغنم، محمود الطميزي، أحمد ملكاوي، زيد أبو دهيم، قصي الشواورة، محمد شحدة وعز الدين المصري، والعمل على إشراك أكبر عدد من اللاعبين خلال الشوط الثاني للوقوف على جاهزيتهم البدنية والفنية. 
ويغادر المنتخب يوم غد إلى سلطنة عمان للمشاركة في البطولة، حيث كانت قرعة بطولة غرب آسيا العاشرة للناشئين، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب الإمارات والسعودية وسورية. وتقام المنافسات خلال الفترة 11 حتى 20 كانون الأول (ديسمبر) الحالي في سلطنة عمان، حيث يفتتح المنتخب الوطني مشواره في البطولة بمواجهة الإمارات مساء الثلاثاء المقبل، على أن يلاقي نظيره السعودي بعدها بيومين، ويختتم الدور الأول بلقاء المنتخب السوري في السادس عشر من الشهر الحالي.
وبحسب نظام البطولة، يقام الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من بين المجموعتين، إلى الدور نصف النهائي.
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