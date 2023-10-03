الثلاثاء 03 تشرين الأول 2023
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منتخب النشامى يعلن قائمته للبطولة الدولية الرباعية

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مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم
أعلن الجهاز الفني لمنتخب النشامى بقيادة المدرب الحسين عموتا، قائمة ضمت 28 لاعبا، استعداداً للدخول في معسكر تدريبي محلي ابتداءً من غدٍ الأربعاء 4 تشرين الأول، تأهباً لخوض البطولة الدولية الرباعية بنسختها الثانية، والتي ينظمها الاتحاد الأردني خلال الفترة من (13 إلى 17 الجاري) على ستاد عمان الدولي.اضافة اعلان
وضمت القائمة: يزيد أبو ليلى، مالك شلبية، أحمد الجعيدي، محمد أبو حشيش، سعد الروسان، عبدالله نصيب، إحسان حداد، مهند خيرالله، دانيال عفانة، هادي الحوراني، فراس شلباية، مصطفى عيد، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، نزار الرشدان، صالح راتب، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، يوسف أبو جلبوش (صيصا)، أحمد عرسان، مهند أبو طه، أمين الشناينة، موسى التعمري، أنس العوضات، محمد أبو زريق (شرارة)، محمود مرضي، علي علوان ويزن النعيمات.
ويستهل النشامى مشواره في البطولة، بلقاء المنتخب الإيراني مساء الجمعة 13 الجاري، والذي يشهد أيضاً مواجهة قطر والعراق، فيما تقام المباراة النهائية يوم 17 منه، ويسبقه لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.
من جانبه، أكد مدرب النشامى أهمية المعسكر الحالي وخوض البطولة الرباعية، خاصة مع توجيه الدعوة لعدد من لاعبي المنتخب الوطني ت23 للالتحاق بالتجمع، والسماح لهم بعد ذلك بالمغادرة إلى معسكر القاهرة لخوض لقاء مصر ودياً، قبل العودة مجدداً إلى تجمع النشامى.
أضاف: هدفنا منذ البداية تعزيز صفوف النشامى بأسماء شابة قادرة على تمثيل المنتخب الوطني الأول بالشكل المطلوب ولعدة سنوات قادمة، دون أن يعيق ذلك رحلة إعداد المنتخب الوطني ت 23 لخوض النهائيات الآسيوية في نيسان القادم.
وتابع عموتا: وفقاً للتنسيق الدائم مع الجهاز الفني لمنتخب ت 23، قررنا دعوة الجعيدي وأبو طه والشناينة للالتحاق بالتجمع فور انتهاء ارتباطهم مع أنديتهم، مع السماح لهم بمرافقة منتخب ت 23 لمعسكر مصر، والعودة بعد ذلك إلى النشامى قبل المواجهة الأخيرة من البطولة الرباعية، فيما سيبقى عفانة ضمن معسكر المنتخب الأول طوال الفترة.
وبشأن عودة شرارة والحوراني لقائمة النشامى، قال عموتا: استكمالاً لنهجنا في منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين الدوليين، للالتحاق بالمعسكر ومتابعتهم عن قرب والوقوف على جاهزيتهم، يشكل التجمع الحالي فرصة جيدة أمام أبو زريق وهادي للعودة إلى أجواء المنتخب الوطني، بعد أن حالت الظروف دون تواجدهم في التجمع الشهر الماضي، حيث ننتظر منهم تقديم أفضل المستويات وإثبات أحقيتهم في تمثيل النشامى، على الرغم من قلة مشاركتهم مع أنديتهم.
وأكد مدرب المنتخب الوطني في ختام حديثه، على أن المرحلة القادمة ومع بدء تصفيات المونديال الشهر القادم، تحتم الاعتماد على اللاعبين الأكثر جاهزية، وفقاً لما يقدموه من مستويات مع أنديتهم، "من الصعب منح المزيد من الفرص لأي لاعب لا يشارك بشكل منتظم مع فريقه".
وينتظر أن يبدأ المنتخب تدريباته غداً بحضور اللاعبين المحليين الذين انهوا ارتباطاتهم مع أنديتهم، وعدد من المحترفين بالخارج، بانتظار اكتمال الصفوف تدريجياً مطلع الأسبوع القادم.
ويشارك المنتخب الوطني في تصفيات المونديال ابتداءً من الدور الثاني الذي ينطلق الشهر القادم، حيث يستقر النشامى في مجموعة تضم السعودية وطاجيكستان إلى جانب كمبوديا أو باكستان.
يشار أن قرعة النهائيات الآسيوية وضعت النشامى في المجموعة الخامسة إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا.
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