الأحد 03 كانون الأول 2023
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منتخب الواعدات يطمح لبلوغ نهائي "غرب آسيا" اليوم

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كرة القدم - تعبيرية
 يتطلع المنتخب الوطني لكرة القدم النسوي (أ) تحت 14 عاما، إلى بلوغ المباراة النهائية من بطولة غرب آسيا للواعدات بنسختها الثانية، بمواجهة المنتخب الوطني (ب) عند الساعة الثالثة عصر اليوم، في ختام دور المجموعات للبطولة التي تقام أحداثها على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب.اضافة اعلان
وتسبق مواجهة المنتخب الوطني، مواجهة لبنان مع سورية عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، علما بأن صاحبي المركزين الأول والثاني في الترتيب العام يتأهلان للمباراة النهائية.
ويتصدر المنتخب اللبناني الترتيب العام برصيد 6 نقاط، فيما يتقاسم المنتخب الوطني والسوري المركزين الثاني والثالث بالرصيد النقطي نفسه 3 نقاط، فيما يقبع المنتخب الوطني (ب) بالمركز الرابع والأخير من دون نقاط.
وكان المنتخب الوطني (أ)، فاز في الجولة الأولى على المنتخب السوري بهدف نظيف، قبل أن يتجرع مرارة الخسارة بهدفين نظيفين من المنتخب اللبناني في الجولة الثانية.
وخسر المنتخب الوطني (ب) المباراتين أمام لبنان بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، وبأربعة أهداف مقابل هدف أمام المنتخب السوري في الجولة الثانية.
وتنص تعليمات البطولة على تأهل متصدر ووصيف الدور الأول للمواجهة النهائية يوم بعد غد، فيما يلعب صاحبا المركزين الثالث والرابع، مباراة تحديد بقية المراكز.
وفي حال تساوت 3 منتخبات بالرصيد النقطي ذاته، من خلال فوز المنتخب الوطني (أ) على المنتخب الوطني (ب)، وفوز سورية على لبنان، فإنه سيتم اللجوء إلى فارق المواجهات بين الفرق المعنية، بشطب نتائج الفريق صاحب المركز الرابع، واحتساب فارق الأهداف بين الفرق المتساوية، ثم احتساب أكبر عدد من الأهداف الني تم تسجيلها بين الفرق، وثم اللجوء إلى فارق الأهداف على جميع مباريات المجموعة في حال استمرار التعادل.
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