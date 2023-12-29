السبت 30 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"منتخب اليد" يخسر أمام نظيره العماني 

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لاعب المنتخب الوطني يزن فتح الله يسدد على المرمى العماني (من المصدر)

عمان - الغد - خاض المنتخب الوطني لكرة اليد اليوم الجمعة مباراته الأولى أمام نظيره المنتخب العماني، في العاصمة العمانية مسقط، والتي انتهت لمصلحة المنتخب العماني بنتيحة 33-24، والشوط الأول 16-12.
ويتجدد اللقاء بين المنتخبين الشقيقين يوم غد السبت، قبل أن يخضع المنتخب الوطني إلى الراحة بعد غد الأحد، على أن تختتم اللقاءات بينهما يوم الاثنين المقبل. 
وكان المنتخب الوطني قد وصل إلى العاصمة العمانية مسقط صباح اليوم الجمعة، في الوقت الذي تأتي فيه هذه اللقاءات الودية ضمن تحضيرات المنتخبين للمشاركة في الاستحقاقات الرسمية المقبلة، حيث يشارك المنتخب الوطني في البطولة الآسيوية للشباب، المقررة في السعودية خلال شهر تموز المقبل، خصوصا وأن قائمة المنتخب المشاركة في هذا المعسكر تضم في غالبيتها لاعبي المنتخب الوطني للشباب، بينما يستعد المنتخب العماني الشقيق للمشاركة في البطولة الآسيوية للرجال التي تقام في البحرين خلال شهر كانون الثاني المقبل.
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